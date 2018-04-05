AK Partili Belediye Başkanı partisinden ihraç edildi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, Yenice Belediye Başkanı AK Partili Zeki Çaylı, Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile partisinden ihraç edildi.

AK Parti Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı\'nın oy birliğiyle partiden ihraç edildiğini açıkladı. 2001 yılında AK Parti Yenice Kurucu İlçe Başkanlığı yapan ve son iki dönemdir partisinden belediye başkanı seçilen Zeki Çaylı\'nın ihracı istemiyle, partisinin Karabük İl Başkanlığı\'nca AK Parti Genel Merkezi\'ne başvuruda bulunulmuştu. Zeki Çaylı\'nın partisinden neden ihraç edildiği konusunda ise açıklamada bulunulmadı.



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