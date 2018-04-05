T24 LogoT24 Logo
Politika

AK Partili Belediye Başkanı partisinden ihraç edildi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, Yenice Belediye Başkanı AK Partili Zeki Çaylı, Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile partisinden ihraç edildi

05 Nisan 2018 21:12

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, Yenice Belediye Başkanı AK Partili Zeki Çaylı, Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile partisinden ihraç edildi.
AK Parti Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı\'nın oy birliğiyle partiden ihraç edildiğini açıkladı. 2001 yılında AK Parti Yenice Kurucu İlçe Başkanlığı yapan ve son iki dönemdir partisinden belediye başkanı seçilen Zeki Çaylı\'nın ihracı istemiyle, partisinin Karabük İl Başkanlığı\'nca AK Parti Genel Merkezi\'ne başvuruda bulunulmuştu. Zeki Çaylı\'nın partisinden neden ihraç edildiği konusunda ise açıklamada bulunulmadı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent DİKTEPEKARABÜK DHA KARABÜK Yenice Belediye Başkanı AK Partili ZekiGenel Merkez Yüksek Disiplin KuruluAK Parti Yüksek Disiplin Kurulu BaşkanıZonguldak Milletvekili HüseyinBelediye Başkanı ZekiAK Parti Yenice Kurucu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24