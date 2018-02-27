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Ak Parti'li başkan sosyal medya fenomenine rakip oldu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'nın Gönen ilçesine bağlı Güneykent beldesinin Belediye Başkanı Ak Partili Fahretdin Gözgün, "Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok" diyen Elazığlı sosyal medya fenomeninden esinlenerek hazırladığı video ile haziran ayında

27 Şubat 2018 15:09

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'nın Gönen ilçesine bağlı Güneykent beldesinin Belediye Başkanı Ak Partili Fahretdin Gözgün, \"Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok\" diyen Elazığlı sosyal medya fenomeninden esinlenerek hazırladığı video ile haziran ayında yapılacak Gül Festivali\'ne davette bulundu. Başkan Gözgün\'ün videosu kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
Gönen ilçesine bağlı Güneykent beldesinin Belediye Başkanı Ak Parti\'li Fahretdin Gözgün, 16- 17 Haziran\'da yapılacak Gül Festivali\'ne davet için kısa bir video çekti. Başkan Gözgün, Elazığ\'ın Palu ilçesi Bozçanak köyü yakınlarındaki bir şelaleyi tanıttığı videoyla internet fenomeni olan İsa Sezeroğlu\'ndan esinlendi. Belde meydanındaki gül heykeli önünde bir video hazırlayan Fahretdin Gözgün, vatandaşı festivale davet etti. Başkan Gözgün\'ün kişisel sosyal medya hesaplarından paylaştığı video kısa sürede yoğun beğeni alırken, çok sayıda kişi tarafından da izlendi.
Hazırladığı videoda yöresel şive kullanan Başkan Gözgün, \"Biliyorsunuz. Burasının Gül Kenti Güneykent olduğunu biliyorsunuz. Festivalimizin olduğunu da biliyorsunuz. 16- 17 Haziran\'da. Konuşmayacağım, tövbe olsun konuşmayacağım. Biliyorum, geliyorsunuz. Gül toplayacağınızı, gül kaynatacağınızı, müzeye gideceğinizi, gül evine gideceğinizi, modern fabrikayı gezeceğinizi biliyorum. Anlatmayacağım, siz de biliyorsunuz. Muhakkak geliyorsunuz, değil mi?\" diye konuştu.

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