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AK Parti'li başkan, İl Milli Eğitim Müdürü'nü sosyal medyada eleştirdi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'un Karamanlı Belediye Başkanı AK Parti'li Fatih Selimoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram'ı eleştirerek, hakkında soruşturma açılan öğretmenlerin ilçelerde görevlendirildiğini ve

30 Kasım 2018 14:14

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'un Karamanlı Belediye Başkanı AK Parti\'li Fatih Selimoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram\'ı eleştirerek, hakkında soruşturma açılan öğretmenlerin ilçelerde görevlendirildiğini ve ilçelerin eğitimdeki başarılı durumunun göz ardı edildiğini iddia etti.
Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, sosyal medyadaki kişisel hesabından İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram\'a yönelik eleştirilerde bulundu. Kendisi de öğretmen olan Fatih Selimoğlu, hakkında soruşturma açılan öğretmenlerin ilçelerde görevlendirildiğini iddia ederek, \'İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram\'a soruyorum\' başlığıyla çeşitli sorular yöneltti.
İlçedeki öğrencilerin sahipsiz bırakıldığını ve başarılarının göz ardı edildiğini savunan Başkan Selimoğlu, kendisi ve Mahmut Bayram\'ın fotoğrafıyla birlikte \"Telefonda, \'Bırak da milli eğitimin işini ben bileyim\' diyen Burdur İl Milli Eğitim Müdürü sana soruyorum? Cevapla da işini biliyor musun, kamuoyu öğrensin\" mesajını paylaştı.
Başkan Fatih Selimoğlu\'nun paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Bayram\'a soruların soruların bazıları şöyle:
\'Soruşturma açılan personellerin tayin yerleri ilçeler mi?\'
\'İdareciliğinizi adil bir şekilde yapabiliyor musunuz?\'
\'Burdur\'un Türkiye genelindeki lise ve üniversite sınav sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıyor musunuz?\'
\'Yoksa ilçeler sınavlarda daha başarılı olduğundan saklıyor musunuz?\'

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