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AK Partili Başkan, FETÖ kumpasını anlatırken gözyaşlarını tutamadı

İZMİR, (DHA)- AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, partisinin Selçuk İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşma sırasında gözyaşlarına hâkim olamadı

23 Mart 2018 22:00

İZMİR, (DHA)- AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, partisinin Selçuk İlçe Kongresi\'nde yaptığı konuşma sırasında gözyaşlarına hâkim olamadı. 2007-2009 yılları arasında FETÖ\'nün ilk mağdurlarından olduğunu belirten Şengül, \"Şimdiki milletvekilimiz Atilla Kaya, il başkanı olarak ben, bir de Ayrancılar belediye başkanımız bir kumpasın içinde kaldık ve bize operasyon yapıldı\" derken gözyaşlarını tutamadı.
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Selçuk’ta gerçekleşen partisinin 6’ncı Olağan İlçe Kongresi\'nde yaptığı konuşma sırasında duygu dolu anlar yaşadı. Şengül, FETÖ\'nün ilk mağdurlarından olduğunu belirterek, \"2007- 2009 yılları arasında bu hain FETÖ dediğimizin ilk operasyonlarından biri belki bizedir. Şimdiki milletvekilimiz Atilla Kaya, il başkanı olarak ben, bir de Ayrancılar belediye başkanımız bir kumpasın içinde kaldık ve bize operasyon yapıldı\" derken gözyaşlarına hâkim olamadı. Şengül, gözyaşlarını mendiliyle sildi.
Aydın Şengül, teşkilatından ufak çıkarlar uğruna, nefis ve egolarını ön plana çıkarmamalarını, kısır çekişmelere girmemelerini, olumsuzlukları ön plana çıkarmamalarını ve birbirleriyle kavga etmemelerini istedi. Şengül, kırgınlık, küskünlük ve didişme istemediğini vurgulayarak, birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Şengül, \"Kısır çekişmelerle, olumsuzluklarımızı ön plana çıkarıp birbirimizle kavga etmeye başlarsak Selçuk’u kaybederiz, İzmir’i kaybederiz, İzmir’i kaybedersek Türkiye’yi kaybederiz, Türkiye’yi kaybedersek mazlumların umudunu kaybederiz. Kimse \'ben olmasam da olur\' diye düşünmesin. Bir olursak, beraber olursak, olumsuzluklarımızı kapatırsak hem birbirimizi geliştiririz hem iyi bir ekip oluruz. İyi ekip olursak daha çok çalışmak ve katkı koymak isteriz\" dedi.
Kongrede AK Parti Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman Başterzi ile görevdeki İlçe Başkanı Sema Yeşilçimen yarıştı.

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