-AK Parti'li Bakır'ın AKPM'deki önergesi kabul edildi TBMM (A.A) - 01.02.2012 - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türk Grubu Üyesi ve AK Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, tarihin siyasi istismarına karşı AKPM Genel Kuruluna sunduğu önergenin kabul edildiğini belirterek, ''Bu karar, AİHM'de yasal bir dayanak olarak mağdur Türkler, Türk asıllılar tarafından kullanılabilecek'' dedi. Bakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 22-28 Ocak tarihleri arasında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu'na katıldığını ifade ederek, burada ''Bir insan hakları ihlali olarak zoraki tehcir'' başlıklı Avrupa Konseyi kararına değişiklik önergesi sunduğunu söyledi. Bakır, önergesinin içeriğini şöyle aktardı: ''Bir tehcir olayının varlığı ve sonuçlarıyla ilgili olarak eğer iki ülke arasında anlaşmazlık varsa, ilgili ülkeler arşivlerini açacaklar, her iki ülkenin akademisyenlerinden ve tarih profesörlerinden oluşan bir komisyon kuracaklardır. Eğer ihtiyaç olursa üçüncü ülkelerin arşivlerine de tam erişim sağlanacaktır. Bu husus, ilmi bir biçimde incelenecektir. Politikacılar tarafından değil, tarihçiler tarafından en objektif bir biçimde bir ortak görüşe ulaşılacaktır. Tarihin siyasi istismarı hiçbir surette kabul edilemez.'' Önergenin ''ezici oy çokluğuyla'' kabul edildiğini belirten Bakır, kararın uluslararası platformda Türkiye'nin tezlerini anlatmada önemli bir referans oluşturacağını belirtti. Bakır, Fransa Senatosunun kabul ettiği 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının reddini suç sayan kanun teklifiyle ilgili Anayasa Konseyi'nden sonuç alınamazsa, yasanın uygulamasından mağdur olacak Türklerin ve Türk asıllıların, AİHM sürecinde Avrupa Konseyi kararının büyük faydasını göreceklerini söyledi. Bakır, şöyle konuştu: ''AİHM, Avrupa Konseyi'nin bir organı. Dolayısıyla AİHM, Avrupa Konseyi'nin kararlarını dikkate almak durumundadır. Bu karar, orada da yasal bir dayanak olarak mağdur Türk vatandaşları, Türk asıllılar tarafından kullanılabilecek. Örneğin Fransa'da eğer bu kanun yasalaşırsa, Anayasa Konseyinden bir sonuç alınamazsa, oradaki bir vatandaşımız böyle bir soykırımın olmadığını söylerse ve bunun üzerine cezaya çarptırıldığı takdirde Fransa'yı AİHM'e şikayet edebilir. Bu kararı ekleyerek, savunması da iyi yapılırsa Fransa'yı mahkum dahi ettirebilir.''