AK Partili Aydemir'den, CHP'ye 'belge' tepkisi

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun dün Grup Toplantısı\'nda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yakınlarının İrlanda Denizi\'nde, Britanya Adaları\'nın coğrafi merkezinde kraliyete bağımlı Man Adası\'nda 1 sterlin sermaye ile kurulan şirkete para transferleri yaptığını öne sürerek gösterdiği belgeler için tepki göstererek, \"Tamamı iftira, hakikat dışı söylemler\" dedi.

Aydemir, Meclis\'te düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun dün Grup Toplantısı\'nda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yakınlarının İrlanda Denizi\'nde, Britanya Adaları\'nın coğrafi merkezinde kraliyete bağımlı Man Adası\'nda 1 sterlin sermaye ile kurulan şirkete para transferleri yaptığını öne sürerek gösterdiği belgeleri hatırlatması üzerine Aydemir, \"Ben onlara belge demiyorum. Siyaseti hakikaten seviye altına düşüren Kılıdaroğlu\'nun bu belgeyi sunmak için mutlaka mahkemeye götürmesi lazım. Bakın açık yüreklilikle hepimiz bunu söylüyoruz. Eğer gocunacak bir halimiz olsa bunu söylemeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız daha bunlar açıklanmadan işi mahkemeye götürdü. İşte mahkeme var, buyursun götürsün. Bütün yürüyüş güzergahları yalan ve iftira üzerine olan bir siyasetten biz fazla bir şey beklemiyoruz. Bunlar Türkiye üzerine kurgulanan uluslararası ölçekli bir yıkım projesinin farklı bir ayağıdır. Amerika\'da şu anda bir tiyatro oynanıyor. Onunla bağlantısı var bu halin. Söylenen bu uyduruk sallanan kağıtları bu hal ile çok açık bir şekilde bağlantısı var. Yalan ve iftira üzerine inşa edilmiş siyasetin millet nezdinde yankı bulması mümkün değildir. Tamamı iftira, hakikat dışı söylemler. Millette karşılık bulmadı\" dedi.

Konuşmasında Kılıçdaroğlu\'nu eleştiren Aydemir, \"Bugüne kadar hep iftira attı, hep dedikodu yaptı. Bugüne kadar dillendirdiği belgelerin hangisi hakikat buldu. Daha öncesi de böyleydi. Bu da aynı şekilde sonuçlanacaktır\" diye konuştu.



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