AK Partili Ataş'tan Muharrem İnce'ye: Sen neredesin, Erdoğan nerede ?

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi eleştirerek, “Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerine kurulan kin dolu konuşmayı hep birlikte izledik. Çavuş-onbaşı benzetmesi yaptı. Allah’tan kork, sen neredesin, senin benzetme yaptığın Erdoğan nerede? Recep Tayyip Erdoğan bugün bu ülkenin cumhurbaşkanı ve başkomutanıdır. Sen hangi çavuş-onbaşıdan bahsediyorsun” dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, 24 Haziran’da yapılacak milletvekili seçimi öncesi, 20 kişilik aday listesini belirleme çalışmaları kapsamında 303 aday adayıyla ilgili temayül yoklaması yaptı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen yaklaşık 2 bin 400 kişinin oy kullanacağı temayül yoklamasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş da katıldı. Ataş, temayül yoklaması öncesi yaptığı konuşmada \"Ana muhalefet partisi ve diğer grubu bulunan ya da bulunmayan muhalefet partilerinin nasıl bir yol izlediklerini, nasıl bir kin ittifakı oluşturmaya çalıştıklarını hep birlikte müşahede ettik. Normal süreçlerde asla bir araya gelemeyecek zihniyetlerin AK Parti ve Erdoğan\'a karşı nasıl bir kirli ittifak oluşturmalarının gayretlerini hep birlikte gördük. Milletimiz de bunları görüyor ve izliyor” dedi.

Konuşmasında CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'yi de eleştiren Mustafa Ataş, şunları kaydetti:

\"Nihayet ana muhalefet partisi cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Aday Muharrem İnce\'nin nasıl bir konuşma yaptığına hep birlikte şahit olduk. Nasıl bir seviyesiz konuşma. Tamamen içi boş, Erdoğan düşmanlığı üzerine kurulan kin dolu bir konuşma izledik. O benzetmeleri, 5-6 yaşındaki çocukların dahi dillerine almayacağı benzetmeler. Çavuş ve onbaşı benzetmesi. Allah\'tan kork. Sen neredesin, benzetme yaptığın Erdoğan nerede? Sen hangi çavuştan, onbaşıdan bahsediyorsun? Siyaseti bu kadar seviyesizleştirmeye kimsenin hakkı yoktur. Siyaseti yapacaksak adam gibi, onurlu ve omurgalı bir şekilde yapacağız.\"

TEK HAKEM MİLLET

\"Ana muhalefet partisinin Türkiye\'ye kazandırılmaya çalışılan tüm hizmetlere karşı Meclis içinde ve dışında birtakım bölücü terör örgütlerinin sözcülüğünü yaparcasına bir siyaset tarzı benimsediğini millet görüyor\" diyen Ataş, \"Seçim kampanyası sürecinde millete bunu anlatmaya devam edeceğiz. Milletin üzerinde daha büyük bir hakem yoktur. Tüm seçimlerde millet, AK Parti\'yi yüz akıyla bulunması gereken makama taşımayı becerebildi. 24 Haziran\'da da AK Parti\'nin yeni bir tarih yazmak suretiyle Türkiye\'nin gelecek yüzyılını şekillendireceği bir seçimi yaşayacağız\" diye konuştu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ise \"Milletvekilliği adaylığına önemli sayıda başvuru olmuştu. Bugün de teşkilatımızın temayül yoklamasını yapıyoruz. Coşkulu bir gün, şölen havasında geçiyor. Ben bütün aday adayı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah 24 Haziran’da en güzel listemizle seçmenimizin karşısına çıkacağız. Bugün yaklaşık 2 bin 400 kişi oy kullanacak\" dedi.

Milletvekili aday adayları, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi\'nde açtıkları stantlarda, temayül yoklamasında oy kulanacak partililere kendilerini tanıtmak için birbirleriyle yarıştı. Yoklama tamamlandıktan sonra oyların toplu olarak AK Parti Genel Merkezi\'ne gönderileceği belirtildi.



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