-AK PARTİ'DEN YSK'YA ELEŞTİRİ TBMM (A.A) - 09.03.2011 - AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, yurt dışındaki vatandaşların bulundukları ülkelerde oy kullanamamasının müsebbibinin, önce CHP, sonra Yüksek Seçim Kurulu (YSK) olduğunu söyledi. Bozdağ, TBMM kulisinde gazetecilerin YSK'nın son kararıyla ilgili sorularını yanıtlarken, şunları söyledi: ''Kanunun YSK'ya verdiği görevin yapılamamış olması nedeniyle yurt dışındaki vatandaşların bulundukları ülkelerde oy kullanma haklarının ileri bir tarihe bırakılmış olması, YSK'nın, kendine kanunun verdiği görevi, kanuna uygun bir şekilde yerine getirmediğinin ilanıdır. YSK'nın görevi, kanuna uymak ve kanuna uyulmasını sağlamaktır. Yoksa kanuna aykırı karar vermek, kanuna aykırı davranmak YSK'nın görev ve yetki alanında yoktur. Kanuna uygun görevini yerine getirmeyerek vatandaşın oy hakkının kullanılmasına engel olmak da doğru bir yaklaşım değildir. YSK, bu kararıyla oy kullanmayı engellerken, esasında bu sonucu CHP'nin Anayasa Mahkemesine yaptığı müracaat doğurmuştur. Eğer bugün oy kullanma hakkı bulunan yurt dışındaki vatandaşlarımız oy kullanamıyorlarsa, bunun birinci müsebbibi, yasayı Anayasa Mahkemesine götürerek mektupla ve elektronik ortamla daha rahat, daha güvenli şekilde oy kullanma imkanı getiren düzenlemelerin Anayasa Mahkemesinde iptal ettirilmesini sağlayan CHP'dir. Eğer CHP bu yola tevessül etmeseydi bugün pek çok batı ülkesinde kullanıldığı gibi mektupla oy kullanma veya elektronik bir imkanla oy kullanma hakkı yasayla verilmişti. YSK, bunlardan birisini devreye sokup uygulayabilirdi. Maalesef bu imkanı da CHP'nin teşebbüsü ortadan kaldırmıştır.'' Gazetecilerin, ''iki tane müsebbibi mi var birisi CHP, birisi YSK'' sorusuna Bozdağ, ''evet öyle'' karşılığını verdi. YSK'nın görevine aykırı davrandığını ileri süren Bozdağ, ''Kanunu, kanunun emrettiği biçimde uygulamamıştır. Uygulamadığı için de kanuna aykırı hareket etmiştir. Kanuna aykırı hareket etme gibi bir yetkisi ve görevi yoktur'' dedi.