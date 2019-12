-AK PARTİ'DEN THE DAİLY TELEGRAPH'A DAVA ANKARA (A.A) - 15.09.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, The Daily Telegraph gazetesinde dün yayımlanan ve partilerince yalan olduğu belirtilen haberle ilgili ulusal ve uluslararası mahkemelerde dava açma süreci başlattıklarını bildirdi. Çelik, yazılı açıklamasında, The Daily Telegraph gazetesinde dün yayımlanan ve AK Parti'nin İran'dan yardım aldığına dair yalan ve provokatif haberi yalanladıklarını, ancak aynı gazetenin bugün de yalan haberinin arkasında durduğunu ifade eden bir açıklamada bulunduğunu belirtti. Çelik, şunları kaydetti: ''Hiçbir dayanağı olmayan bu haberin, İsrail'in Mavi Marmara gemisinde gerçekleştirdiği katliamı meşrulaştırmaya çalışan çevrelerin tezlerini yansıtması düşündürücüdür. Haberde İHH'yi terörist ilan etme ve AK Parti ile İHH arasında kurumsal bağ kurma gayreti açıkça görülmektedir. Bu açık bir komplodur. Bu haberin gazetecilik geçmişi belli bir kişi tarafından, Türkiye'deki referandumun hemen sonrasında yapılması ayrıca dikkat çekicidir. Bu provokatif komploya karşı ulusal ve uluslararası mahkemelerde dava açma süreci başlatmış bulunmaktayız.''