T24 LogoT24 Logo
Politika

AK PARTİ'DEN THE DAİLY TELEGRAPH'A DAVA ANKARA (A.A)

15 Eylül 2010 21:49

-AK PARTİ'DEN THE DAİLY TELEGRAPH'A DAVA ANKARA (A.A) - 15.09.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, The Daily Telegraph gazetesinde dün yayımlanan ve partilerince yalan olduğu belirtilen haberle ilgili ulusal ve uluslararası mahkemelerde dava açma süreci başlattıklarını bildirdi. Çelik, yazılı açıklamasında, The Daily Telegraph gazetesinde dün yayımlanan ve AK Parti'nin İran'dan yardım aldığına dair yalan ve provokatif haberi yalanladıklarını, ancak aynı gazetenin bugün de yalan haberinin arkasında durduğunu ifade eden bir açıklamada bulunduğunu belirtti.  Çelik, şunları kaydetti: ''Hiçbir dayanağı olmayan bu haberin, İsrail'in Mavi Marmara gemisinde gerçekleştirdiği katliamı meşrulaştırmaya çalışan çevrelerin tezlerini yansıtması düşündürücüdür. Haberde İHH'yi terörist ilan etme ve AK Parti ile İHH arasında kurumsal bağ kurma gayreti açıkça görülmektedir. Bu açık bir komplodur. Bu haberin gazetecilik geçmişi belli bir kişi tarafından, Türkiye'deki referandumun hemen sonrasında yapılması ayrıca dikkat çekicidir. Bu provokatif komploya karşı ulusal ve uluslararası mahkemelerde dava açma süreci başlatmış bulunmaktayız.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24