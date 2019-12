-AK PARTİ'DEN ''THE DAILY TELEGRAPH''A DAVA ANKARA (A.A) - 14.12.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İngiltere'de yayımlanan The Daily Telegraph gazetesi hakkında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili asılsız iddiaları içeren haber nedeniyle dava açıldığını bildirdi. Dış İlişkiler Başkanı Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, gazetenin iddiasını hatırlatarak, ''Sayın Başbakanımızın İran'dan AK Parti adına bağış kabul etmek üzere anlaşma yaptığına dair asılsız iddiaları içeren yalan haber nedeniyle gazeteye karşı Londra'da yasal süreç başlatılmıştır'' ifadesini kullandı. Gazetenin haberi, internet sitesinde 14 Eylülde, basılı nüshasının ise 15 Eylülde yayımlandığını belirten Çelik, hazırlık aşamasında iddiaları doğrulatmak üzere AK Parti yöneticilerine danışılmadığı, haberin doğru olmadığı yönündeki uyarılara rağmen 15 Eylülde bu ''asılsız'' habere yer verdiğini ifade etti. Londra'da temsil yetkisi verilen avukatlık ofisi aracılığıyla gazetenin editörüne eylül ayı sonunda gönderilen resmi mektupla, ''asılsız'' iddialara dayanan haberin gazetenin internet sitesinden kaldırılmasının istendiğini vurgulayan Çelik, ayrıca bir düzeltme ve özür yayınlanmasının da talep edildiğini bildirdi. Çelik, şunları kaydetti: ''Gazete bunun üzerine haberi gazetenin internet sitesinden 27 Eylül tarihinde kaldırmıştır. Bununla birlikte 'The Daily Telegraph' gazetesinin özür ve düzeltme yayınlaması, ayrıca yol açtığı zararı gidermesi amacıyla Londra Yüksek Mahkemesinde dava süreci kasım ayında başlatılmıştır. Söz konusu iddialar tamamen asılsız olup, dava sürecinin lehimize sonuçlanacağından şüphemiz yoktur.''