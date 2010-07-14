-AK PARTİ'DEN REFERANDUMA KİTAPÇIK VE BROŞÜR ANKARA (A.A) - 14.07.2010 - AK Parti, Anayasa değişikliği için 12 Eylül 2010 tarihinde yapılacak referandum ile ilgili kitapçık ve broşür bastıracak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, referanduma kadar olan süreçte partisince yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Partisince Türkiye'nin her tarafına gidilerek çalışmalar yapılacağını anlatan Tanrıverdi, şöyle devam etti: ''Referanduma giden süreçte sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız 5 Ağustos itibarıyla kampanyayı başlatacak. Bu süreçte ayrıca milletimizin daha bilinçlenmesi, konunun daha aydınlığa kavuşturulması için 40 soru-40 cevap şeklinde partimiz kitapçık bastıracak. Broşürler bastıracak. Niçin 'evet' demesi gerekiyor? Bu noktada 'neden evet?' sorularının cevabını bulabileceği bir broşür milletimize dağıtılacak. Milletvekili arkadaşlarımız yörelerinde ve değişik yörelerde gidip konuşmalar, çalışmalar yapacaklar.'' Konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarına da önemli görevler düştüğüne işaret eden Tanrıverdi, ''Sivil toplum örgütleri bunu kendileri için büyük bir fırsat olarak değerlendiriyor. Çünkü demokrasinin iki temel taşı vardır; biri sivil toplum örgütleri birisi de siyasi partiler. Sivil toplum örgütlerinin kendi ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösterebilmeleri ancak demokratik bir ortamda mümkündür. Dolayısıyla sivil toplum örgütlerinin de bu kampanyada yer alacağını düşünüyorum'' dedi. Hüseyin Tanrıverdi, ''Vatandaşımızın kıl payı bir oranla değil, Türkiye'de gerçek demokrasinin yerleşmesi adına daha farklı bir oranda bu referandumda tercihini koymasını bekliyorum'' diye konuştu.