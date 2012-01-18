-AK Parti'den Meclisin hızlı çalışması için öneri TBMM (A.A) - 18.01.2012 - AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, Çek Kanunu Tasarısı ile Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkındaki Kanun Teklifinin bugün TBMM Genel Kurulunda bugün görüşülmesi için diğer parti guruplarına teklif iletti. Aydın, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şunları ifade etti: ''Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanlığı olarak, 17 Ocak 2012 Salı günü yapmış olduğumuz, Danışma Kurulu Toplantısı sonrası Grup Önerimizde; 138 Sıra Sayılı Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu Tasarısı bugünkü gündemin 2. sırasına, 137 Sıra Sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 3 . sırasına, 136 Sıra Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkındaki Kanun Teklifinin 4. sırasına alınarak gündem belirlenmiştir. Bugün Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanun Tasarısının tümünün görüşmelerinden sonra diğer siyasi parti gruplarının desteklemeleri halinde toplumda beklenti oluşan 3 ve 4. sıradaki kanunların çıkarılmasını, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu olarak arzuladığımızı diğer siyasi parti gruplarına ilettik. Kabul etmeleri halinde bugün belirtilen işlerin görüşülmesini arzulamaktayız.''