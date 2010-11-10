-AK PARTİ'DEN KURBAN BAYRAMI GENELGESİ ANKARA (A.A) - 10.11.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, AK Parti'li belediyelerin ''Ak Belediyecilik'' anlayışı içerisinde Kurban Bayramı için aldığı tedbirleri son bir kez gözden geçirmesi, yerinde denetlemesi ve yerel yönetimlerin üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmesini istedi. Tanrıverdi, Kurban Bayramının vatandaşlar için daha huzurlu ve sağlıklı geçmesi için AK Parti'li belediyelere ulaştırılmak üzere il ve ilçe teşkilatlarına bir genelge gönderdi. Genelgede, şunları kaydedildi: ''Malum olduğu üzere, 16 Kasım 2010 Salı günü mübarek Kurban Bayramını idrak edeceğiz. Kurban Bayramınızı tebrik eder, tüm insanlık ve İslam alemine, ülkemize, milletimize ve partimiz için hayırlar getirmesini temenni ederim. Paylaşmanın en güzel örneklerinin verildiği, toplumsal dayanışmanın yaşandığı, fakir ve yetimlerin unutulmadığı Kurban Bayramının tüm ülkemizde; sevinç, mutluluk ve huzur içinde geçmesi en büyük dileğimizdir. Bu bağlamda AK Parti'li belediyelerimizin 'Ak Belediyecilik' anlayışı içerisinde Kurban Bayramı için aldığı tedbirleri; son bir kez gözden geçirmesi, yerinde denetlemesi ve yerel yönetimlerimizin üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, kurban kesim yerlerinin ve noktalarının şehir merkezleri dışarısında veya en uygun alanlarda belirlenmesi,kesim merkezlerindeki sağlık ve hijyen şartlarının yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü, vatandaşlarımızın, bayram süresince ifa edeceği kurban kesme vazifesinin aksaklık olmadan yerine getirilebilmesi için ilgili personel ve ekipmanın sağlanması, halkımızın yapacağı bayram ziyaretlerinin sağlıklı ve sorunsuz yapılabilmesi için ulaşım hizmetlerinin kontrol edilmesi ve sağlanması, Hükümetimizin aldığı bayram tedbirlerine ilave olarak yerel yönetimlerimizin bayram süresince gerekli personel ve zabıta ile hizmetlerin aksamadan yürütülebilmesi için belediye başkanlarımızın gerekli hassasiyeti göstermesi gerekmektedir. İl başkanlıklarımızca yukarıda çerçevesi çizilen önlem ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla ivedilikle tüm AK Parti'li belediyelerimize iletilmesi hususunu, bilgilerinize sunar, Bayramınızı tebrik ederim.''