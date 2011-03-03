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Politika

AK Parti'den kandil ve sevgililer günü hediyesi

Gerçekleştirilen etkinlikte, AKP'liler Kızılay’da yürüyen insanlara gül ve kalp şeklinde kandil simidi verdiler...

03 Mart 2011 02:00

T24 - Milli Müdafaa Caddesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, partililer Kızılay’da yürüyen insanlara gül ve kalp şeklinde kandil simidi verdiler.

Canlı müzik performansının da olduğu etkinlikte, yol kenarına kurulan Sevgililer Günü çadırında vatandaşlar anı fotoğrafı çektirdiler. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle: 

AK Parti Çankaya İlçe Bakanı Süleyman Yılmaz, Mevlid Kandili ve Sevgililer Günü’nün aynı tarihe denk gelmesinin oldukça hoş bir durum olduğunu, böylece vatandaşların iki özel anı birlikte yaşadıklarını belirtti.

Etkinliğin geleneksel hale geldiğini ve Ankaralılar tarafından da benimsendiğini ifade eden Yılmaz, organizasyonu gelecek yıllarda geliştirerek devam ettireceklerini söyledi.

Etkinliğe, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Dağı da katıldı.


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