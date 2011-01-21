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Politika

AK PARTİ'DEN İSTİFA TBMM (A.A)

21 Ocak 2011 15:25

-AK PARTİ'DEN İSTİFA TBMM (A.A) - 21.01.2011 - AK Parti Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç, partisinden istifa etti.  İrbeç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, partisinden istifa ettiğini belirterek, ''Açılım politikalarının milletimizin yüreğinde Habur ve benzerleri ile açtığı yara hepimizin malumudur. Seçim sonrası yapılacak Anayasal değişikliklerle milletimizin ve ülkemizin birlik ve bütünlüğünün bozularak bu yaranın daha da derinleşeceği endişesini taşımaktayım'' dedi.  Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç'in istifasıyla AK Parti'nin Meclisteki milletvekili sayısı 334'e düştü. Bağımsız milletvekili sayısı ise 9'a yükseldi. İrbeç'in istifa etmesinin ardından TBMM'deki sandalye dağılımı şöyle oldu: AK Parti   334 CHP        101 MHP         70 BDP         20 Bağımsız     9 DSP          6 TP           1 Boş          9 Toplam     550

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