-AK PARTİ'DEN İSTİFA TBMM (A.A) - 21.01.2011 - AK Parti Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç, partisinden istifa etti. İrbeç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, partisinden istifa ettiğini belirterek, ''Açılım politikalarının milletimizin yüreğinde Habur ve benzerleri ile açtığı yara hepimizin malumudur. Seçim sonrası yapılacak Anayasal değişikliklerle milletimizin ve ülkemizin birlik ve bütünlüğünün bozularak bu yaranın daha da derinleşeceği endişesini taşımaktayım'' dedi. Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç'in istifasıyla AK Parti'nin Meclisteki milletvekili sayısı 334'e düştü. Bağımsız milletvekili sayısı ise 9'a yükseldi. İrbeç'in istifa etmesinin ardından TBMM'deki sandalye dağılımı şöyle oldu: AK Parti 334 CHP 101 MHP 70 BDP 20 Bağımsız 9 DSP 6 TP 1 Boş 9 Toplam 550