-AK PARTİ'DEN GENELKURMAY'A TEPKİ ANKARA (A.A) - 07.04.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Genelkurmay Başkanlığının, görevli ve emekli 163 TSK personelinin tutukluluk halinin devamıyla ilgili açıklamasına yönelik, ''Keşke böyle bir açıklama yapılmasaydı. Nasıl yorumlarsanız yorumlayın, bu yargıya müdahale olarak algılanır. Doğru olmamıştır'' dedi. Bir gazetecinin, Genelkurmay Başkanlığının ''Balyoz Davası'' kapsamındaki tutukluluklarla ilgili açıklamasına yönelik sorusu üzerine Çelik, ''Yargılama devam ettiğinde, doğal seyri içerisinde bu tutuklu insanlar yarın serbest bırakılsa 'asker bastırdı, bunlar serbest bırakıldı' denir. Bu kamu vicdanını kanatır. Keşke böyle bir açıklama yapılmasaydı. Nasıl yorumlarsanız yorumlayın, bu yargıya müdahale olarak algılanır. Doğru olmamıştır'' dedi. Bir gazetecinin, ''12 Eylül darbecileri için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yargı yolu açılıyor gibi, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna karşılık Çelik, ''Anayasa değişikliği bunun için yapıldı. Olması gereken buydu. Bunu hukuk devleti adına olumlu bir gelişme olarak nitelendiriyorum'' diye konuştu. Danıştayın kamudaki hekimlerin muayenehane açamayacaklarına ilişkin Bakanlık işlemini iptal etmesine yönelik bir soru üzerine de Çelik, bu sorunun Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a sorulmasının daha şık olacağını kaydetti.