-AK PARTİ'DEN ERİC EDELMAN'A YANIT ANKARA (A.A) - 18.11.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi ve eski Savunma Bakanlığı Müsteşarı Eric Edelman'ın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarına yönelik değerlendirmelerinin provokatif olduğunu belirterek, bu çabaların arkasında demokrasisi güçlü, dış politikası vizyoner bir Türkiye'nin varlığına karşı kıskançlık duyguları bulunduğunu bildirdi. AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Çelik, konuya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, Eric Edelman'ın Washington'da yapılan bir toplantıda, Türkiye'ye, Başbakan Erdoğan'a ve AK Parti iktidarına yönelik provokatif değerlendirmeleri, haksız iddiaları ve saldırgan üslubunun dikkat çektiğini vurguladı. Edelman'ın açıklamalarının, belli çevrelere mesaj gönderme niteliğinde olduğunu ifade eden Çelik, söz konusu kişinin muhatap alınmasına gerek görülmemekle birlikte, söylemlerinin belli bir zihniyeti yansıtması bakımından değerlendirilmesinin zorunlu olduğunu dile getirdi. Çelik, açıklamalarında şu görüşlere yer verdi: ''AK Parti iktidarı döneminde ülkemizde büyükelçi olarak görev yapan Edelman'ın Türk iç siyasetine doğrudan müdahale niteliğindeki ifadeleri gerçeği yansıtmamakla kalmayıp, iktidarımız döneminde demokratikleşme, temel hak ve hürriyetlerin güçlendirilmesi, AB üyelik süreci ve serbest piyasa ekonomisi alanında kaydedilen büyük ilerlemelere karşı bir tutumdur. Bu noktada Edelman'ın, Türk iç siyasetinde tarafı olarak kendi temsil ettiği zihniyeti Türk iç siyasetinde bir muhalefet partisinin destekçisi olarak konumlandırması manidardır. Söz konusu kişinin ülkemizde devam etmekte olan önemli hukuki süreçler hakkında tam bilgi sahibi olmaksızın, konunun bir tarafıymış gibi açıklamalarda bulunması da yadırganmıştır. Bunun bir adım ileri götürerek açıkça askeri darbe savunuculuğu yapması ise kınanması gereken bir durumdur. Edelman, askeri darbe savunusu yapmakla, aslında vatandaşı olduğu ABD'nin temel demokratik değerleriyle çelişen, ayrıca evrensel tüm değerleri dışlayan bir tutum sergilemiştir.'' Çelik, açıklamasında şunları kaydetti: ''Nitekim bu ideolojik bakış açısı ile Edelmen, Irak savaşının en ateşli savunucusu olmuş ama tüm analizlerinde yanılmıştır. Bu nedenle genelde bölgemiz, özelde Türk ve Amerikan ilişkileri hakkındaki değerlendirmeleri tümüyle bir yanılgının eseridir. Edelman'ın temsil ettiği zihniyet Türkiye'nin güçlü ve vizyoner dış politikasını ''eksen kayması'' olarak niteleyerek Türkiye'nin yüksek demokratikleşme performansını Başbakanımızın, partimizin ve hükümetimizin demokratik değerlere bağlılığını sorgulayarak gölgeleme gibi boş bir umudun içindedir. Bu çabaların arkasında demokrasisi güçlü, dış politikası vizyoner bir Türkiye'nin varlığına karşı kıskançlık duyguları vardır. 'Eksen kayması' ifadesi Türkiye'nin yükselen performansını kendi çıkarlarına aykırı görenlerin uydurduğu provokatif bir propaganda aracıdır.''