Ak Parti'den Enver Yılmaz'ın istifa haberlerine tepki

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz\'ın görevinden istifa edeceği yönündeki iddialara Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Faruk Zavalsız, yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Ak Parti Ordu İl Başkan Yardımcısı Faruk Zavalsız yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz\'ın görevinden alınacağına ilişkin basında çıkan haberlere tepki gösterdi. Haberlerin hayal ürünü olduğunu belirten Zavalsız, \"İl Başkanımız Sayın Uğur Çelenk, yarın saat 10.00\'da parti İl binamızda son günlerde tamamen hayal ürünü, aslı olmayan ve gündemi meşgul eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Yılmaz\'ın görevden alınacağı ile ilgili haberler üzerine basın toplantısı düzenlenecektir\" dedi.

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ise yarın saat 11.00\'de basın mensuplarıyla Altınordu İlçesi\'ni gezerek, yapımı süren ve tamamlanan projeleri inceleyecek.

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