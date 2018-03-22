AK Parti'den CHP'li belediye'ye pankart tepkisi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- AK Parti Çanakkale İl Teşkilatı, dün Gençlik Kolları tarafından, Afrin zaferi için pilav dağıtımı sırasında zabıta ekipleri tarafından, \'Bu şehirde pilav terörün destekçisi barajı geçti diye değil, Mehmetçiğimiz Afrin\'de destan yazdığı için dağıtılır\' pankartının indirilmesine tepki gösterdi.

Ak Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında Suriye\'nin Afrin kentine girerek destan yazan Mehmetçiğin zaferi için dün Cumhuriyet Meydanı ve 11 ilçede, eş zamanlı pilav dağıttı. Pilav dağıtımının yapıldığı Cumhuriyet Meydanı\'ndaki alanda ağaca partililer tarafından Mehmetçiğin Afrin Zaferi\'nin yanı sıra CHP\'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan tarafından 7 Haziran genel seçimleri sonrası partisinin kentte ilk kez birinci olması ve HDP’nin de barajı aşması üzerine halka pilav dağıtımına ithafen, \'\'Bu şehirde pilav terörün destekçisi barajı geçti diye değil, Mehmetçiğimiz Afrin\'de destan yazdığı için dağıtılır\' yazılı pankart asıldı. Çanakkale Belediye zabıta ekiplerince pankart asıldığı yerden indirtildi. Pankart, pilav dağıtımı boyunca ve basın açıklaması sırasında Ak Parti Gençlik Kolları üyeleri tarafından ellerinde tutuldu.

Bu duruma tepki gösteren Ak Parti Çanakkale Gençlik Kolları ve partililer, bugün il binasında basın açıklaması yaptı. Ak Parti Çanakkale Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık, \"Dün, Ak Parti İl Gençlik Kolları olarak organize ettiğimiz şehitlerimiz ve Afrin zaferimiz için pilav dağıtımı ve basın açıklamamız esnasında, hayrımıza müdahale eden CHP\'li Çanakkale Belediyesi zabıtaları, Çanakkale ruhuna bir kez daha gölge düşürmüştür. Astığımız pankartta yazan ‘’Bu Şehirde Pilav, Terörün Destekçisi Barajı Geçtiği İçin Değil, Mehmetçiğimiz Destan Yazdığı İçin Dağıtılır\' ifadesi birilerini rahatsız etmiş olacak ki; kaldırmaları yönünde talimat aldıklarını ifade eden zabıtalar pankartımıza müdahalede bulunmuştur. CHP\'li Çanakkale Belediyesi terör sevicileri için pilav dağıtmasının hatırlatılmasından mı rahatsız olmuştur, yoksa Afrin zaferimizden mi? CHP\'li Çanakkale Belediyesi HDP’li Sur Belediyesi ile kardeş belediye olduğunun hatırlanacak olmasından mı rahatsız olmuştur, yoksa şanlı bayrağımızdan mı?\" dedi.

Çanakkale Belediyesi zabıta ekiplerinin pankartı indirmedikleri takdirde \'zorla indiririz\' yönünde kendilerini tehdit ettiklerini iddia eden Burak Balık, \"Bu şehirde rahat nefes almanın yolu HDP ile kardeş olmaktan mı geçmektedir? Ülgür Gökhan\'a göre barış ve özgürlüğün yolu terör yandaşı olmaktan mı geçmektedir? Bizler daha önce belediyenin talimatlarıyla kavgalara yol açan sebepler tekrar yaşanmaması adına pankartımızı astığımız yerden indirip genç arkadaşlarımız tarafından bir saat boyunca elimizde tutma yolunu tercih ettik. Amacımız belediyenin zorla indiririz tehdidinden dolayı kavgaya yol açacak hususu ortadan kaldırmaktır. Kadın,genç gözetmeksizin kavga ve terörden beslenen, Ülgür Gökhan’a sesleniyorum; Çanakkale’de ya Çanakkale ruhu kazanacak ya Çanakkale ruhu kazanacak. Hendek, kavga, terör siyasetinin uzantıları kendilerine bu ruh içerisinde yer bulamayacaklar. Şanlı bayrağımızdan, kahraman Mehmetçiğimizden rahatsız olanlar, bu ruh içerisinde kendilerine yer bulamayacaklar. Bu ruhu ve maneviyatı hissedemeyenleri, özgürlük ve barışın kimler için olmasını ayırt edemeyenleri Çanakkale halkının takdirine bırakıyor, tüm teşkilatımız ve gençler adına kınıyoruz\" diye konuştu.

AK Parti Çanakkale Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık, olayla ilgili olarak da hukuki süreç başlatacaklarını belirtti.



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