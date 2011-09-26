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Politika

AK Parti'den CHP ve MHP'ye davet mektubu ANKARA (A.A) 

26 Eylül 2011 20:20

-AK Parti'den CHP ve MHP'ye davet mektubu ANKARA (A.A) - 26.09.2011 - AK Parti, yeni anayasa çalışmaları çerçevesinde CHP ve MHP'ye randevu talebini içeren birer mektup gönderdi. AK Parti, bugün CHP ve MHP'ye yeni anayasa çalışmaları çerçevesinde randevu talebini de içeren mektubunu gönderdi. AK Parti, yeni anayasa çalışmaları çerçevesinde Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik başkanlığında oluşturulan heyette, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya, TBMM Anayasa komisyonu başkanı Burhan Kuzu yer alıyor.

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