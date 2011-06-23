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Politika

AK PARTİ'DEN "YSK" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A)

23 Haziran 2011 19:48

-AK PARTİ'DEN "YSK" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 23.06.2011 - AK Parti eski Grup Başkanvekili ve Yozgat milletvekili Bekir Bozdağ, ''Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'ye veya yürütmeye veya yasamaya bağlı bir kuruluş değildir. Üyelerini hükümet atamamaktadır, alınan kararlarda tamamen Anayasa'nın 79. maddesi gereği, bu kurumun yetkisi ve tasarrufu dahilinde olan kararlardır. YSK kararlarını AK Parti ile veya hükümetle ilişkilendirmek büyük bir yanlıştır, partimize ve hükümete dönük insafsızlık ve haksızlıktır'' dedi.

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