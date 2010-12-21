-AK PARTİ'DEN "BLOG YARIŞMASI" ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - AK Parti Ar-Ge Başkanlığı ve Genel Merkez Gençlik Kollarınca, ''Türk Dış Politikası'' konulu blog yarışması düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Reha Denemeç, genel merkezde düzenlediği toplantıda, yarışmaya ilişkin bilgiler verdi. Bu yıl ikincisini düzenledikleri blog yarışmasının, yeni konusunun Türkiye'nin son 8 yıldaki ''Türk Dış Politikası'' olduğunu belirten Denemeç, bu konuda internet üzerinden yayınlanan yazıların ''www.blogyarismasi.com'' adresine gönderilebileceğini söyledi. Denemeç, başvuruların 31 Ocak Pazartesi gününe kadar kabul edileceğini, bilgisayar ödüllü yarışmaya gönderilen yazılardan dereceye girenlerin, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Gazeteci-Yazar Cengiz Çandar, Prof. Dr. İhsan Dağı ve Gazeteci Taha Özhan'dan oluşan jüri tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından, 8 Şubat 2011 tarihinde açıklanacağını bildirdi. Denemeç, ''Türk Dış Politikası'' konulu blog yarışmasının, AK Parti tarafından düzenlenen ikinci yarışma olduğunu ve genel seçimlere kadar 2 yarışma daha düzenleyeceklerini kaydetti.