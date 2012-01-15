-AK Parti'den "Anayasa platformu" ANKARA (A.A) - 15.01.2012 - AK Parti, yeni anayasa çalışmaları çerçevesinde vatandaşlardan görüş ve öneri almak amacıyla web sayfası üzerinden platform oluşturdu. AK Parti, resmi web sayfasında başlattığı uygulama ile vatandaşların yeni anayasa çalışmalarına katkılarını sağlamak amacıyla görüş ve öneri alıyor. AK Parti İletişim Merkezi (AKİM) tarafından önceki gün uygulamaya konulan uygulamada, anayasa çalışmaları hakkında öneri ve görüşü olan vatandaşlar resmi web sayfasına girerek, belli başlıklar altında görüş ve önerilerini aktarabilecekler. Partinin web sayfasında görüş ve öneri istenilen konular şöyle: ''Devletin şekli ve nitelikleri (değiştirilemez hükümler), devletin amaç ve görevleri, egemenlik, vatandaşlık, eşitlik ve pozitif ayrımcılık, anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü,uluslararası ilişkiler (anlaşmalar, örgütlere katılım), ödevler (vergi, vatan hizmeti), hak ve özgürlüklerin korunması, devletin temel organları ve işleyişi, yasama, yürütme, cumhurbaşkanlığı, başbakan ve bakanlar kurulu, yerel yönetimler, olağanüstü yönetim usulleri, yargı, yargı bağımsızlığı-tarafsızlığı ve teminatları, hakim-savcılar kurulu, yüksek mahkemeler, mali ve ekonomik hükümler, anayasanın değiştirilmesi, anayasal güvence altındaki kanunlar (inkılap kanunları vs.), anayasal kurumlar ve kuruluşlar(TRT, YÖK, kamu kurumu niteliğinde), bağımsız idari otoriteler (kamu denetçiliği, SPK, BDDK gibi kurumlar), siyasi partiler ve seçimlere ilişkin düzenlemeler, bilim ve teknoloji, kültür, sanat, spor ve gençlik, ekoloji (çevre, tarım, doğal kaynaklar vs.), iç ve dış güvenliğe ilişkin esaslar ve diğer konular.''