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Politika

AK PARTİ'DEN 167 MİLLETVEKİLİ LİSTE DIŞI ANKARA (A.A)

11 Nisan 2011 22:14

-AK PARTİ'DEN 167 MİLLETVEKİLİ LİSTE DIŞI ANKARA (A.A)- 11.04.2011 - AK Parti'nin 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak genel seçimler için Yüksek Seçim Kuruluna sunduğu listede mevcut milletvekillerinden 167'si yer almadı. Aday yapılmayan milletvekilleri arasında eski bakanlar Kürşad Tüzmen, Osman Pepe, Nazım Ekren, Sami Güçlü, Zeki Ergezen, Hilmi Güler, Mustafa Sait Yazıcıoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, eski genel başkan yardımcıları Dengir Mir Mehmet Fırat ve Edibe Sözen, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Murat Mercan ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Zafer Üskül gibi isimler bulunuyor. AK Parti'nin milletvekili aday listesinde 78 kadın aday ile 11 engelli aday ye aldı.

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