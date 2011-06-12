-AK PARTİ'DE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ANKARA (A.A) - 12.06.2011 - Seçim sonuçları beklenirken AK Parti Genel Merkezi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonuçlarını genel merkezden takip etmesi beklenirken, güvenlik güçleri de AK Parti Genel Merkezi'nde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Parti genel merkezinin çevresinde güvenlik hattı oluşturulurken, sadece görevli olanların partiye girmesine izin veriliyor. Başbakanlık Koruma Müdürlüğüne bağlı bomba arama ekipleri de basın mensupları için AK Parti Genel Merkezi'nde oluşturulan merkezi, canlı yayın için parti önünde oluşturulan alanı ve canlı yayın araçlarını boşalttırarak, iki dedektör köpekle bomba araması yaptı. Bu arada parti genel merkezinin önünde bulunan otoparka da araçlar alınmazken, bu alana üç adet sinevizyon yerleştirildi. Bir döner firması da otopark alanında stant oluşturdu.