'AK Parti'de üst üste üç kez görev alanlar bir dönem ara verip aynı makama gelecek'

AKP'nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, "üst üste 3 kez milletvekili, belediye başkanı, il ve ilçe başkanlığı yapanlar, bir dönem ara verecek. Bir kere kesintisiz, üç dönem seçilen bir dönem ara verdikten sonra tekrar aynı makam için aday olabilecek" dedi.

Taraf Gazetesi Ankara Temsilcisi Lale Kemal'in haberi şöyle:

Ekrem Erdem, AKP’nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı sıfatı nedeniyle “sahibi benim” dediği partinin, 30 eylülde yapacağı 4. Olağan Büyük Kongresi’ni, tarihî ve anlamlı kılan nedenlerden biri olarak, “karizmatik bir lider” diye tanımladığı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, genel başkanlık için son kez aday olmasını gösteriyor. Erdem, partinin sosyal demokrat isimlere artık kapısını kapatacağı yorumlarına karşı, “Bu kesimi dışlamamız söz konusu değil, biz kapımızı kimseye kapatmıyoruz” diyor.

Erdem, 50 kişiden oluşan AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu’na, Demokrat Parti eski Genel Başkanı Süleyman Soylu ve partisini feshedip AKP’ye dahil olan HAS Parti’nin Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ve diğer bazı isimlerin katılmalarının beklendiğini söyledi. 2002’den bu yana üçüncü iktidar dönemini yaşayan AKP’nin, 7 milyon 623 bin kayıtlı üyesi bulunuyor. Erdem, bu rakamın önemini daha doğru anlamak açısından kıyaslama yapıyor ve ana muhalefetteki CHP’nin, basına yansıyan rakamlara göre 1 milyon (Doğrusu 1.8 milyon) kayıtlı üyesi bulunduğuna işaret ediyor. AKP’nin, Ankara Spor Salonu’nda, eski adıyla Arena’da düzenleyeceği kongreye, yaklaşık 30 bin kişinin katılması bekleniyor.

Karizmatik lider son kez aday

Kongre hazırlıklarına yakın isimlerden Ekrem Erdem’in sorularımıza verdiği diğer yanıtların satırbaşları şöyle:

- Bu kongreyi anlamlı hale getiren genel başkanımızın (Erdoğan), genel başkan adayı sıfatı ile katılacağı son kongre olması,

- Kongreye yoğun ilginin bir diğer önemli nedeni, 10 yıl içerisinde Türkiye’de ekonomiden sosyal politikalara ve diğer alanlara kadar partinin sağladığı kazanımlar. Türkiye’yi, ister istemez dünyanın gündemine taşıyor.

Yeni kadro seçimleri yönetecek

- Kongreyi belki en az bunlar kadar önemli kılan da önümüzde çok zor bir dönem olması, 3 tane seçim var. (6 ila 5 ay öne çekilerek 2013 ekimine planlanan yerel seçimler, 2014 Cumhurbaşkanlığı ile 2015 genel seçimleri). Zira, Kongre’de seçilecek kadro, önümüzdeki seçimleri yönetecek.

'Biz muhafazakârız zaten'

- Kültür ve Turizm gibi çok önemli bir bakanlığın başında soldan gelen Ertuğrul Günay bulunuyor. Hem turizm hem kültür. Yani kültür çok önemli. Özellikle de muhafazakâr bir parti için çok önemli bir saha olmasına rağmen, geçmişte sosyal demokrat siyasetin içerisinde bulunmuş birisi bugün bu bakanlığın başında. Yani ben şunu anlamıyorum; Biz zaten muhafazakâr bir partiyiz ama AK Parti, hangi durumdan dolayı liberalleri ya da solları dışlıyor ya da dışlayacak? Biz diğer partilerden farklı olarak; içerdekileri kovmak bir tarafa biz hep yeni isimlerle yolumuza devam ediyoruz, takviye ediyoruz. Bu katılımlar olmamış olsaydı yüzde 50 oy oranına ulaşmazdık. Belki MKYK üyeleri açıklandığında, talepler olursa orda göreceksiniz. Solda sol partilerde görev yapmış bir takım insanlara biz rahatlıkla yer veririz. Türkiye’de, bugüne kadar yaptığımız sosyal politikalara bakın, biz sol partilerden çok daha sosyal demokratız. Sol bir parti olan CHP’ye rağmen.

'Tüzük’te yeniden seçilme netleşecek'

- Kongre’de parti tüzüğü netleştirilecek. Buna göre, üst üste 3 kez milletvekili, belediye başkanı, il ve ilçe başkanlığı yapanlar, bir dönem ara verecek. Bir kere kesintisiz, üç dönem seçilen bir dönem ara verdikten sonra tekrar aynı makam için aday olabilecek. Genel başkan için de 4 dönem. 3 dönemlik milletvekillerini karşılayacak bir karşılıktır o 4 dönem.

'İmtihan sivil anayasa'

- Reformlar anlamında yaptıklarımızı yeterli bulmayabilirsiniz ama gerçekten özellikle 12 Eylül halk oylamasından sonra, Türkiye’de çok büyük şeyler değişti. Bakın buyurun işte, şu an sabırsızlıkla (Erdem ile görüşmemiz sırasında mahkemenin Balyoz davası kararını açıklaması bekleniyordu) Balyoz Davası’nın neticesini bekliyoruz. Yani bunu on yıl önce hayal edebilir miydik? Her sahada yetersiz bulabilirsiniz, bunlar akşamdan sabaha olacak şeyler değil ki.

- Bütün partilerin imtihan sahası önümüzdeki sivil anayasadır. 12 Haziran seçimlerinde millet, karne verdi. Öyle de güzel bir tablo koydu ki. Düşünebiliyor musunuz, yüzde 10 barajına rağmen, parlamentoda şu anda seçmenin yüzde 96 temsili var. Bu millet, AK Parti’ye yüzde 50 oy veriyor ama bu partiye tek başına anayasa değişikliği yapma imkânını vermiyor. “Bunu tek yapma. Anayasa AK Parti’nin anayasası olmasın, herkesin anayasası olsun” diyor. Türkiye’nin, bir numarası benim için anayasa diğeri de terör olmak üzere iki hayati konu var. Çünkü terör de anayasayla doğru bağlantılı bir şeydir.

'10 yılın muhasebesi yapılacak'

- Başbakan Erdoğan’ın, kongre konuşmasında ağırlıklı mesaj 2013 vizyonu olur. Ama şu anda en önemli konumuz maalesef terör. Burada ciddi vurgular beklenebilir başbakandan. Geçmiş 10 yılın da ciddi muhasebesini yapar, hesap verir.

'Eğer AK Parti Güneydoğu’da çökertilirse, devlet de çöker'

Terör örgütünün bir numaralı hedefi AK Parti. AK Parti’nin, Güneydoğu’da çökertilmesi demek devletin bir bakıma çökertilmesi manasına bile gelebilir. Çünkü şu anda vatandaş, hiçbir dönemde görmediği hizmetleri görüyor. Devlet adına hizmeti götüren iktidar ve dolayısıyla yer yer AK Parti avına çıkıyorlar. Terörün hedef seçtiği yerlerden bir tanesi olan Şırnak’ta, bugün her 100 kayıtlı seçmenden yüzde 15’i AK Parti üyesi. 100 seçmenden 28’i AK Parti’ye üye Bitlis’te. Bu bölgede terör baskısı olmasa, normal bir seçim olsa BDP bugün aldığı oyun yarısını alamaz.