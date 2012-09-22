'AK Parti'de isimler, makamlar ve rütbeler yer değiştirebilir, molalar olabilir'

Partisinin İstanbul İl Başkanlığı Danışma Meclisi ve Katılım Toplantısında konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin kapısının Türkiye'nin merkez siyasetine yakın, ister sağdan, ister soldan olsun herkese açık olduğunu söyledi. Erdoğan, AKP'de kesintiler, molalar olabileceğini, isimlerin değişebileceğini, makamların, rütbelerin yer değiştirebileceğini belirtti.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AKP İstanbul İl Başkanlığı Danışma Meclisi ve Katılım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AKP 4'üncü Büyük Kongresi öncesinde, partinin tüm kurullarıyla değişik tarihlerde toplantılar gerçekleştirdiklerini, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleriyle, kurucularla, milletvekilleriyle, kadın ve gençlik kolu başkanlarıyla, il başkanlarıyla istişareler yaptıklarını anlattı. Büyük Kongre'ye 1 hafta kaldığını hatırlatan Erdoğan, "Haftaya bugün büyük kongremizi inşallah gerçekleştireceğiz. Tüm hazırlıklarımız belli bir aşamaya geldi. Şu anda uluslararası camiadan da, gerek devlet başkanları gerek siyasi partilerin genel başkanlarını bu genel kurulumuza davet ettik. Zannediyorum ciddi bir iştirak olacak. İnşallah, 30 Eylül sabahından itibaren, Ankara'da çok farklı bir heyecanı, çok farklı bir coşkuyu hep birlikte yaşayacağız" dedi.

Başbakan Erdoğan, bugünkü toplantının ardından, Birleşmiş Milletler 67'inci dönem Genel Kurulu için ABD'nin New York kentine hareket etmeyi programlarına aldıklarını, ancak Büyük Kongre hazırlık çalışmaları ve yoğun gündem nedeniyle bu ziyareti iptal etmek durumunda kaldıklarını belirterek, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun New York'ta, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki toplantılara katılacağını ve Türkiye'yi temsil edeceğini söyledi.

'İster sağdan ister soldan olsun kapımız herkese açık'

Başbakan Erdoğan, 14 Ağustos 2001'de yola çıktıklarını, bugün gelinen noktanın ortada olduğunu dile getirerek, AKP'nin kuruluşundan bu yana yaklaşık 11 yıl geçtiğini, yaklaşık 10 yıldır iktidarda olduklarını kaydetti. Erdoğan, 9 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilen il başkanları toplantısında, Süleyman Soylu'nun AKP'ye katılım töreninin yapıldığına değinerek, şöyle devam etti:

"Bugün de inşallah, açılış konuşmamızın hemen akabinde, yine çok değerli bir siyasetçi kardeşimizin, sayın Numan Kurtulmuş ve arkadaşlarının AK Parti'ye katılım törenini gerçekleştireceğiz. Sayın Numan Kurtulmuş'a ve şu anda feshedilmiş HAS Parti'de birlikte yol yürüdüğü arkadaşlarına konuşmamın hemen başında 'AK Parti'ye, AK Parti çatısı altına, yuvanıza hoş geldiniz' diyorum."

Konuşmasında, AKP'nin kapısının Türkiye'nin merkez siyasetine yakın, ister sağdan, ister soldan olsun herkese açık olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz her birimiz, bu teşkilatın her bir mensubu, Türkiye, vatan, millet sevdalıları, yani biz bu milletin adeta mecnunlarıyız, millete hizmet davasının mecnunlarıyız. Afyonkarahisar'dan yola çıkarken 4 şeyi özellikle söyledim. 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' dedim. Bundan tavizimiz yok. Aynı noktadayız. Yine aynı gün bir şey daha söyledim. 'Bizim 3 kırmızı çizgimiz var' dedik. 'Biz, asla bölgesel milliyetçilik yapmayacağız' dedik. Yani, bu ülkenin batısına ne kadar değer veriyorsak, doğusu güneydoğusu da bizim için o kadar değerlidir. Kuzeyine ne kadar değer veriyorsak, güneyi de o kadar değerlidir."

'Demokratikleşme dalgasının lokomotifi'

Başbakan Erdoğan, millete sevdalı olan, millete hizmet aşkıyla yanan herkesle bu çatı altında bir olmaktan, beraber olmaktan, istikbale de birlikte yürümekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "AK Parti, Türkiye'nin en büyük demokratikleşme dalgasının, değişim, dönüşüm hareketinin lokomotifidir, öncüsüdür" dedi.

Büyük Türkiye'yi kurmak için farklı toplum kesimlerini, bu hedefe kanalize olan AKP iktidarının, birleştirerek, bütünleştirerek, kucaklayarak, büyüyerek, kutlu yolculuğuna devam edeceğini kaydeden Erdoğan, "İnşallah, 4'üncü Büyük Kongremizi de işte bu atmosfer altında gerçekleştireceğiz. Yüzyıllara sari bu millete hizmet davasını, 30 Eylül'de yapacağımız kongreyle, inşallah daha 10 yıllar boyunca devam edecek bir ruh ve anlayışla geleceğe taşıyacağız" diye konuştu.

'Kesintiler, molalar olabilir'

Kesintiler, molalar olabileceğini, isimlerin değişebileceğini, makamların, rütbelerin yer değiştirebileceğini belirten Erdoğan, "Bu dava, yüzyıllardır aşkla ve heyecanla yürüyen bu hizmet kervanı, daha da güçlenerek yoluna devam edecektir. AK Parti'nin dayandığı, AK Parti'nin tevarüs ederek omuzlarında taşıdığı bu büyük hizmet davası, isimler üzerinden yürüyen değil, tam tersine isimleri kendi potasında eriten bir davadır" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, terörün hedefinin, sadece güvenlik güçleri olmadığını belirterek, "Terör, toplumu tedirgin etmek ister, korkutmak ister, ürkütmek ister ve bu sayede de toplumu belli bir mecrada yönlendirmek ister" dedi ve terörün siyaseti şekillendirmesine asla müsaade etmediklerini söyledi.