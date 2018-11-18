AK Parti'de temayül yoklaması yapılıyor

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - AK Parti Kayseri İl Başkanlığı\'nda yaklaşan 31 Mart mahalli idareler seçimleri öncesi temayül yoklaması yapıldı. Temayül yoklama başkanlığını Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı, Adana milletvekili Jülide Sarıeroğlu yaptı.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi\'nde yapılan temayül yoklamasında 2082 delege belediye başkan aday adaylığı için oy kullandı. Türkiye\'de ilk kez dijital olarak yapılan temayül yoklamasında Büyükşehir Belediyeleri için oy kullanılmadı. AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu yaptığı açıklamada, \"İçinde meclis üyeleri, ilçe yönetim kurulları, ilçe başkanları, mahalle temsilcilerden oluşan 2082 delegemiz var. Saat 10.00\'da başlayan temayül yoklamamız 16.00\'da son bulacak. Bu sene önceki yıllarla farklı olarak temayül dijital olarak yapılıyor. Temayülde bulunan 20 bilgisayar Genel Merkeze bağlı şekildedir. Temayül biter bitmez, genele merkezimiz sonuçları görebilecek. Sonuçlar hiçbir şekilde açıklanmadan Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Ciddi katılım gösteren delegelerimize teşekkür ederiz\" dedi.

\'3 ARALIK\'TA BÜYÜKŞEHİR BAŞKAN ADAYLARININ AÇIKLANMASI BEKLENİYOR\'

Kayseri teşkilatının genel merkezde ağırlığı olan bir teşkilat olduğunu vurgulayan İl Başkanı Çopuroğlu, \"Genel merkez anketi ile sahada yaptığımız anket birbiri ile örtüşüyor. Bize gelen sonuçları değerlendiriyoruz. Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç\'ın isminin Büyükşehir Belediyesi için kesinleştiği ifadesini sosyal medyadan okuyoruz. Teşkilat olarak kesinleşmiş bir adayımız birşey olsa temayül yapmayı. 3 dönem kuralı bu temayülde de işleyecek. Kurala takılan belediye başkanlarımız var. Bu temayülde büyükşehirler oylamaya katılmıyor. 3 Aralık tarihinde Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının, bu tarihe yakın bir zamanda da diğer ilçe belediye başkan adaylarının açıklanması bekleniyor\" diye konuştu.

Düzenlenen temayül yoklamasında kimlik kontrolü yapılan delegeler sıra ile salon içine kurulan bilgisayar sisteminde adayları belirledi. Temayül yoklama başkanlığını Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Adana milletvekili Jülide Sarıeroğlu zaman zaman delegelere bilgilendirme yaptı.



FOTOĞRAFLI