-AK PARTİ'DE SEVİNÇ GÖSTERİLERİ ANKARA (A.A)- 12.06.2011 - AK Partililer, parti genel merkezi önünde toplanarak seçim sonuçlarını kutlamaya başladı. AK Parti Genel Merkezi önünde toplanan çok sayıda partili, sevinç gösterilerinde bulunuyor. Ellerinde parti bayraklarıyla çalan parti müziklerine eşlik eden partililer arasında, halay çekenler, horon tepenler bulunuyor. -İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE KUTLAMA- Milletvekilliği genel seçim sonuçları açıklanmaya devam ederken, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde partililer kutlamalara başladı. AK Parti İl Başkanlığı önündeki ekranda seçim sonuçlarını izleyen partililer, partinin seçim kampanyasındaki ''Haydi Bir Daha'' şarkısı eşliğinde kutlama yapıyor. Ellerinde parti bayrakları ve Türk bayrakları bulunan partililerden bazıları şarkıya eşlik ederken, bazıları da dans ediyor. Partililere üzerinde ''Türkiye Hazır Hedef 2023'' yazılı el çıngırakları da dağıtıldı. Kutlamalar sırasında partililer, sık sık ''Recep Tayyip Erdoğan'', ''Türkiye seninle gurur duyuyor'' sloganları atıyor. Bazı araç sürücülerinin de parti binası önünde geçerken AK Parti bayrağı sallayarak ve korna çalarak kutlamalara katıldığı görüldü.