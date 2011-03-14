-AK PARTİ'DE MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞI İÇİN SÜRE DOLDU ANKARA (A.A) - 14.03.2011 - AK Parti'de, 12 Haziranda yapılacak genel seçimde milletvekili aday adaylığı için başvuru süresi sona erdi. 12 Haziran 2011'de yapılacak 24. dönem milletvekili genel seçimleri için AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak isteyenler için süre saat 17.00 itibarıyla doldu. AK Parti Genel Merkezinde milletvekili aday adaylığı için oluşturulan birimdeki hareketlilik dikkati çekti. Aday adaylığı başvurusu sırasında yoğun ilgi nedeniyle kuyruklar oluştu. Aday adaylığı için kaç başvuruda bulunulduğunun daha sonra açıklanması bekleniyor. AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvurular 7 Mart Pazartesi alınmaya başlanmıştı.