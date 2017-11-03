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Politika

Ak Parti'de, İnegöl Belediye Başkanlığı için temayül yapıldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Alinur Aktaş’tan boşalan İnegöl Belediye Başkanlığı için Ak Parti İlçe Başkanlığı, temayül yoklaması yaptı

03 Kasım 2017 23:33

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Alinur Aktaş’tan boşalan İnegöl Belediye Başkanlığı için Ak Parti İlçe Başkanlığı, temayül yoklaması yaptı.
Kent müzesinde Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya başkanlığında gerçekleştirilen temayülde 4 ayrı sandık kuruldu. AK Parti ilçe yönetimi, meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları üyeleri olmaka üzere 4 ayrı sandıkta oy kullanıldı. Temayülde, 103 üye oy kullandı. Ak Parti\'ye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre belediye başkanlığı için Alper Taban, Berat Ertopuz ve Nedim Bayram’ın isimlerinin öne çıktığı belirtildi.
Temayülde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ak Parti\'nin yerel yöneticilik felsefesinin halkı dinlemek ve sesine kulak vermek olduğunu belirterek, temayül yoklamasının boşuna olmadığını söyledi.
Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ise temayülün hayırlara vesile olmasını dileyerek, \"Mart 2019’da Türkiye’de seçimler yapılacak. Yerel yönetimlerde millet bizden değişiklik talep ediyor. Daha güzel hizmetler talep ediyor. Biz Van’ı yeniden inşa ettik, ama Van’da kaybettik. Hizmet yeterli değil, gönüle dokunmak gerekir. Bu şehrin vicdanı olmuş insanlara hürmet gösterip, dua alınması gerekiyor\" diye konuştu.

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