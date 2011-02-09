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Politika

AK PARTİ'DE İL BAŞKANI ATAMALARI ANKARA (A.A)

09 Şubat 2011 23:53

-AK PARTİ'DE İL BAŞKANI ATAMALARI ANKARA (A.A) - 09.02.2011 - AK Parti'de milletvekili aday adaylığı için istifa eden 35 il başkanının yerine atama yapıldı. AK Parti'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, atama yapılan iller ve AK Parti il başkanlıklarına atanan isimler şöyle: ''Adıyaman İbrahim Halil Fırat, Aksaray Muhammed Fatih Yıldırıcı, Amasya Hicabi Bağçuvan, Antalya Mustafa Köse, Artvin Ertunç Erkan Balta, Bartın Yaşar Arslan, Batman Murat Güneştekin, Bayburt Yusuf Elçi, Bolu Ömer Sayın, Çankırı Salim Çivitcioğlu, Çorum Ahmet Sami Ceylan, Düzce Mustafa Yılmaz, Elazığ Mahir Sönmez, Eskişehir Süleyman Reyhan, Hakkari Abdulmecit Tarhan, Hatay İsmail Kimyeci, Kastamonu Metin Çelik, Kırklareli Emin Tunç, Kırşehir Salih Çetinkaya, Kilis Reşit Polat, Kocaeli Mahmut Civelek, Kütahya Mustafa Yenipazar, Malatya Bülent Tüfenkçi, Manisa Murat Baybatur, Muğla Nihat Öztürk, Nevşehir Kazım Sunar, Niğde Muzaffer Şahiner, Ordu Hüseyin Akyol, Rize Hikmet Ayar, Samsun Osman Çetinkaya, Siirt Ali İlbaş, Şanlıurfa Yusuf Eğilmez, Tunceli Erdal Ak, Van Abdullah Aras, Yozgat Fahri Açıkgöz.''

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