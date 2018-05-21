AK Parti'de ders veren MHP'li aday: Partiye adım atmışlığım olmadı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - AK Parti Siyaset Akademisi\'nde dersler veren ve AFAD\'da strateji geliştirme daire başkanı olarak görev yaparken, istifa eden Zuhal Karakoç Dora, MHP tarafından Kahramanmaraş\'tan 2\'nci sıra milletvekili adayı gösterildi. Dora, Siyaset Akademisi\'nde ders vermesiyle ilgili, \"Bürokratik görevim dahilinde \'Şu yerde, şu konuşma yapılacak\' denmesinin dışında partiye adım atmışlığım olmadı\" dedi.

MHP Kahramanmaraş milletvekili adayı Zuhal Karakoç Dora, partisinin il binasında basın toplantısı düzenledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş 1\'inci sıra milletvekili adayı Sefer Aycan\'ın da yer aldığı toplantıda konuşan Dora, Kahramanmaraş\'ta doğup, büyüdüğünü anlattı. Mensubu olduğu Karakoç ailesinin edebiyat ve siyaset dünyasında tanınan bir aile olduğunu belirten Dora, \"Üniversite hayatım boyunca bizzat Ülkü Ocakları\'nın içerisinde bulundum. Bürokratik hayatım başlayana kadar Ankara\'da okudum üniversiteyi. Her zaman teşkilatın içerisinde, teşkilatın bir parçasıydım. Hiçbir zaman ne genel merkezimizden ne ocaklardan ayrı düşmedim. Aile olarak da Karakoç ailesi ocaklarda, herkes tarafından bilinen bir aile. Ben memur çocuğuyum. Babam devlet memuru olmasına rağmen Ülkücü Memurlar Derneği\'nin başkanlığını yapmış bir devlet memuruydu\" diye konuştu.

\'BÜROKRATİK GÖREVİM DAHİLİNDE OLDU\'

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Zuhal Karakoç Dora, AK Parti Siyaset Akademisi\'nde ders vermesiyle ilgili şunları söyledi:

\"Ben hiçbir zaman AK Parti\'nin bir mensubu olmadım ki MHP\'ye geçeyim. Ben bürokratik görevimi, bu hükümet esnasında yerine getirdim. MHP, 1999- 2002 yıllarında iktidar ortağıyken, pek çok bürokratik düzeyde görev yapan bürokrat, parti genel merkezine çağırılır ve orada brifing alınırdı. Kendi uzmanlık alanlarına göre, parti teşkilatımıza bilgi vermesi istenirdi. Bu, bürokrasinin doğasıdır. Hangi hükümet döneminde çalışıyorsanız sizden istenen bilgileri, size söylenen yerde sunmak durumunuzdasınızdır. Bunun müntesiplikle hiçbir alakası yoktur. Bu, partiye aidiyeti ifade etmez. Kaldı ki bana söylenen, bürokratik görevim dahilinde benden istenip, \'Şu yerde, şu konuşma yapılacak\' denmesinin dışında partiye bir adım atmışlığım olmadı.\"



FOTOĞRAFLI