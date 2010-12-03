-AK PARTİ'DE AYİM KARARI DEĞERLENDİRMESİ TBMM (A.A) - 03.12.2010 - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin (AYİM) açığa alınan 3 generalle ilgili kararını değerlendirirken, ''Şahsi kanaatim, tek bir yargı sisteminin olması'' dedi. TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Elitaş, AYİM'in açığa alınan 3 generalle ilgili kararının hatırlatılması üzerine, ''Hayırlı, uğurlu olsun'' dedi. Türkiye'de yüksek yargının çok başlılığının, hukuk düzenini olumsuz etkilediğini savunan Elitaş, ''Hukuk, tek başlı olmalı. Askerle, sivilin yargılanmasının farklı farklı olmaması gerekir. Nasıl ki farklı ticaret, çocuk, aile mahkemeleri gibi ihtisas mahkemeleri varsa diğer yargı organlarının da bu şekilde ihtisas mahkemelerine bölünmesi önemli bir kazanım, değişim... Türkiye'de bu, hukuk sisteminin güvenliliğini artıracaktır'' diye konuştu. Elitaş, ''Bu konuya ilişkin yasal düzenleme düşünüyor musunuz?'' sorusuna da, ''Bildiğim kadarıyla Askeri Yüksek İdare Mahkemesi anayasal bir kuruluş. Yasal düzenleme düşünülürse anayasa ile ilgili arkadaşlarımız, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler de yapacakları anayasa değişikliğinde bunun olmaması gerektiğine kanaat getirirlerse herhalde koymazlar, kaldırırlar diye düşünüyorum. Şahsi kanaatim, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin olmaması, tek bir yargı sisteminin olması'' yanıtını verdi. -''TERFİLER ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAK...''- AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç da AYİM'in kararına ilişkin olarak, ''Hükümetin yetkisinde olan terfiler konusunu hiçbir zaman parti politikası ya da söylemi haline getirmedik. Getirmeyi doğru da bulmadık'' dedi. Bu konuda, mahkemelerin de hukukun da yasaların gereğini uygulama çabası içerisinde olacağını belirten Kılıç, ''Generallerin, terfileri üzerinden siyaset yapmak ve terfiler meselesini iç siyasetin tüketim malzemesi haline getirmek, hiç kimseye, hiçbir şey kazandırmayacaktır. Bu konuda muhalefet partilerinin de çok özenli, dikkatli olmalarını arzu ediyorum. Şu anda bahçesinde bulunduğumuz kurum TBMM'dir ve kurumun birinci önceliği, (Egemenlik, kayıtsız, şartsız milletindir)'' diye konuştu. Devlet Bakanı Hayati Yazıcı da gazetecilerin, AYİM'in kararına ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine, yargı sürecinin devam ettiği anımsattı. Yazıcı, mahkemenin verdiği karar üzerinde yorum yapmasının doğru olmadığını söyledi.