-AK PARTİ'DE ADAYLIK BAŞVURULARI BAŞLADI ANKARA (A.A) - 07.03.2011 - AK Parti Genel Merkezi, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak 24. Dönem milletvekili genel seçimleri için AK Parti'den, ''milletvekili aday adayı'' olmak isteyenlerin bugünden itibaren başvuru yapabileceklerini açıkladı. Başvuru süresi 14 Mart Pazartesi saat 17.00'de sona erecek. Duyuruya göre, ''Milletvekili aday adaylığı'' başvuruları, 7-14 Mart arasında kabul edilecek. Başvurular, AK Parti Genel Merkezi veya il başkanlıklarına, ''alındı belgesi'' karşılığında bizzat yapılabilecek. Başvurular, gerekli tüm evrakın tamamlanması şartıyla hafta sonunda da yetkili mercilere yapılabilecek. Başvurular basılı formlar aracılığıyla veya partinin internet sitesindeki elektronik formla gerçekleştirilebilecek. Başvuru sırasında, milletvekili adaylığı için olduğu belirtilecek adli sicil belgesi, diploma ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı sureti, askerlik durum belgesi, başvuru aidatının yatırıldığına dair banka dekontu, 2 vesikalık fotoğraf ile adaylık için istifası zorunlu olan kimselerin ilgili mercilere sunulmuş istifa veya emeklilik dilekçelerinin fotokopileri istenecek. -KADIN VE ENGELLİLERE ÜCRETTE POZİTİF AYRIMCILIK- Milletvekilliği aday adaylığı müracatı için erkeklerden 3 bin, kadınlardan bin 500 lira başvuru aidatı alınacak. Engellilerden ise ücret istenmeyecek. Başvuru aidatı, Vakıflar Bankası Ankara Yenişehir Şubesindeki 00158007293586808 numaralı AK Parti Genel Merkez hesabına yatırılacak. Anayasa'nın 76. ve Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 10 ve 11. maddelerinde belirtilen şartları taşıyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, AK Parti'den aday adaylığı başvurusunda bulunabilecek.