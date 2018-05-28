AK Parti'de 24 Haziran için sandık eğitimi

ANKARA, (DHA) - AK Parti\'de, 24 Haziran\'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve 27\'nci dönem milletvekili genel seçimi için sandık başında görevlendirilecek ekiplerin eğitimine başlanıyor.



AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı\'ndan alınan bilgiye göre, her ilden 3 hukukçu ve 3 eğitimci olmak üzere toplam 486 kişiye sandık eğitimi verilecek. Daha sonra bu ekipler, illerine giderek, sandık müşahitlerine 10 gün boyunca sandık eğitimi verecek. Eğitimlerde; müşahit eğitimi, seçim günü yapılacaklar, seçim akşamı yapılacaklar, şikayet ve itirazlar, seçim materyalleri konularında bilgiler verilecek.