"AK Parti'ye oy vermeyeceğim" diyen öğrenciye ırkçı saldırı

Kocaeli Darıca’da bulunan Darıca Şehit Murat Tevlim Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne geçtiğimiz günlerde AKP ilçe teşkilatına bağlı isimler giderek öğrencilere, "2023’te oyunuzu AK Parti’ye verin" dedi. Öğrencilerden biri, “Ben AK Parti’ye oy vermeyeceğim” yanıtını verdi. Bu sözlerin üzerine Kürt olan lise öğrencisinin sırasına ırkçı yazılar yazıldı, darp edildi ve çantasına tehdit içerikli yazılar atıldı. Baba D.K. çocuğunu okuldan almak zorunda kaldı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Gazete Duvar'dan Hacı Pişkin'in haberine göre, okulda yaşanan gelişmeler üzerine lise öğrencisinin bulunduğu sıraya, ‘intikam’ yazıları yazıldı. Ayrıca lise öğrencisi okul çıkışında sınıf arkadaşlarının saldırısına uğradı. Saldırı sonrası oğlunu hastaneye götüren baba D.K. darp raporu almadı. Bunu nedenini ise D.K. şöyle anlattı:

“Sonuçta bunlar sınıf arkadaşı dedim. Bu yüzden darp raporu almadım."

Bu olayın ardından öğrencinin çantasına, sırasına ırkçı yazılar yazılmaya devam edildiği, öğrenci okul çıkışında tehditlere ve hakaretlere maruz kaldığı belirtildi. Yaşananların son bulması için okul yönetimiyle görüşen baba D.K. şunları söyledi:

“Saldırılar artınca savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum. Çünkü çocuğumun hayatından endişe duymaya başladım. ‘Burası sana mezar olacak’ diye tehdit ettiler. AK Parti Gençlik Kolları okula çaya davet ediliyorlar. Çocuklara, ‘oyunuzu AK Parti’ye verin’ diyorlar. Benim oğlum da oyunu vermeyeceğini söylüyor. Saldırılar silsilesi de bundan sonra başladı..."

D.K., şikâyetin ardından okul yönetiminin de oğlu üzerinde baskılar kurduğunu anlattı. Oğluna, 'Kimden, niye şikayetçi oldun' gibi sorular sorulduğunu anlatan D.K. şöyle devam etti:

"Okul müdürüyle görüştüm, bana ‘misilleme’ dedi. Misillemeden kastı nedir diye sorduğumda yanıt alamadım. Tüm bunlar yetmezmiş gibi okul müdürü oğlumu videoya kaydediyor.”

D.K., oğlunu okuldan aldığını ve artık göndermeyeceğini söyleyerek, “Eğer çocuğum okula gitmeye devam etseydi daha kötü şeyler olacaktı. Bizi suçlu çıkartacaklardı. Karalamaya çalışacaklardı. Bu yüzden çocuğumu okula göndermeyeceğim” ifadesini kullandı.

Darıca'da yaşanan gelişmeleri takip eden HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Yaşanan ırkçı saldırılar okullara kadar indi" dedi. Gergerlioğlu şunları söyledi:

"Bu durum kabul edilecek bir durum değil. Maalesef ki iktidarın eğitim politikaları okullarda ırkçı saldırıları artırıyor. Zamanında Kürt kentlerinin duvarlarına polisler eliyle yazılan JÖH PÖH yazıları şu an Darıca'daki okulda eğitim alan bir Kürt gencinin sırasına yazılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı sessiz kalıyor, açıklama yapıyor. Maalesef ülkedeki ırkçı tehlike büyüyor. İktidarın ırkçı yaklaşımları öğrencileri bu hale getiriyor. Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü'yle görüştüm ancak açıklamalarını yetersiz buldum. Kocaeli Milletvekili olarak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama bekliyorum. Bu saldırı ırkçı saikle yapılıyor. Öğrenci darp ediliyor, sırasına yazılar yazılıyor, tehdit ediliyor... Bunlar sıradan bir olay değil."

Ömer Faruk Gergerlioğlu iddiaları Meclis gündemine de taşıdı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a soru önergesi veren Gergerlioğlu, şu sorulara yanıt istedi:

- Eğer bu iddialar doğruysa Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü konu ile ilgili soruşturma başlatılmış mıdır? Eğer soruşturma başlatılmışsa akıbeti ne durumdadır?

- Okullarda ırkçı saldırıları dizginlemek için Bakanlığınızın yapmış olduğu çalışmalar var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?

- Eğer bu iddialar doğruysa okul idaresinin olayı kapatmak istediği iddiası doğru mudur?

- Eğer bu iddialar doğruysa saldırıya uğrayan öğrenciye zarar gelmesi durumunda bunun sorumlusu kim ya da kimler olacaktır?

- Son 5 yılda okullarda ırkçı saldırı yapan kişi sayısı kaçtır?