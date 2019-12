-AK Parti yardım konvoyu yola çıktı İSTANBUL (A.A) - 25.10.2011 - AK Parti İstanbul İl Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulan ve ilçe belediyelerinin katkılarıyla hazırlanan ''Van Yardım Konvoyu'', yola çıktı. Çamlıca gişelerinin ilerisindeki tır parkında, AK Partili ilçe belediye başkanlarının da katılımıyla düzenlenen törende konuşan AK Parti İl Başkanı Aziz Babuşçu, İstanbul ile Van arasında bir gönül köprüsü oluşturmak üzere konvoyu yolculadıklarını söyledi. Doğal afetlerin, bu toplumun yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye çıktığı zaman dilimleri olduğunu belirten Babuşçu, Van'daki deprem olduğu andan itibaren başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere gerekli hazırlıkların yapıldığını ve arama kurtarma ekipleri ile araç ve gereçlerin yola çıkarıldığını anlattı. Bu amaçla hemen olağanüstü bir toplantı yaptıklarını dile getiren Babuşçu, ''Bu toplantıyla beraber bugün burada 50 civarında tırımızı bu konvoyun ilk adımı olmak üzere beraberce yola koyacağız, yolculayacağız. Şu anda 3 tane il yönetim kurulu üyemiz deprem bölgesinde köyleri dolaşıyor. Yarın sabah 6 belediye başkanımız yine bölgede olacaklar. Daha önce giden ekibimizin tespitleri doğrultusunda bu malzemelerin en doğru, en verimli şekilde dağıtımını sağlayacaklar'' ifadelerini kullandı. Babuşçu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin özellikle arama kurtarma donanımının, deprem olduğu andan itibaren kargo uçakları ve karadan olmak üzere bölgeye ulaştırıldığını, şu anda seyyar mutfağından diğer acil ihtiyaçlara kadar bölgede hizmet verdiğini söyledi. -Kadir Topbaş- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da günün kardeşlik günü olduğunu ifade ederek, ''Türkiye bu duyarlılığı gösterdi. 74 milyon, büyük bir ailenin bireyleri, fertleri olarak, ayağımıza bir yerde diken battığı zaman vücudun hissetmesi gibi her noktada bu sıkıntıları hisseden tüm yurttaşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, belediyelerimiz gönülden destek verme yarışına girdiler. Bu konuda hassasiyetler oluştu. Nefesler tutuldu. Halen umutlar dorukta, bir can daha kurtarabilir miyiz diye ekiplerimiz orada çalışmakta'' dedi. Topbaş, deprem bölgesinde her derde deva olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Büyükşehir Belediyesi olarak şu anda 133 elemanımız orada yoğun gayret içerisinde. Gönderdiğimiz 17 tır yardım malzemesi, araç gerecin dışında şu anda 5 tır daha gönderdik. 22 tırı göndermiş bulunuyoruz. Toplamda Büyükşehir Belediyesi olarak gönderdiğimiz araç sayısı 60 civarında. Günde 30 bin kişiye yemek çıkartma kapasitesiyle seyyar mutfağımız orada. Günde 5 bin ekmek çıkartan mobil fırınımız da orada.'' Törende konuşmaların ardından Kadir Topbaş, bir tıra binerek aracı bir süre kullandı, Aziz Babuşçu da yanında oturdu. Daha sonra üzerinde ''Depremzedelerimize geçmiş olsun'', ''Deprem Esenler'den hissedildi. Van için kardeşlik vakti'', ''Acınızı paylaşıyoruz, yanınızdayız'', ''Çekmeköy'den Van'a yardım eli'', ''Çekmeköy Van'daki kardeşlerimize yardıma gidiyor'', ''Kardeşlik sınır tanımaz, Bağcılar'dan Van'a kardeşlik köprüsü'' yazılı afişler bulunan yaklaşık 50 tır yola çıktı.