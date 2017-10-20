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Politika

Ak Parti Yalvaç İlçe Başkanı istifa etti

Nurettin ARKAN/YALVAÇ(Isparta), (DHA) - ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Sektioğlu görevinden istifa ettiğini açıkladı

20 Ekim 2017 17:35

Nurettin ARKAN/YALVAÇ(Isparta), (DHA) - ISPARTA\'nın Yalvaç İlçesi\'nde, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Sektioğlu görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Ak Parti Yalvaç İlçe Başkanı Ahmet Sektioğlu, dün akşam partisinin il başkanlığında Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Ahmet Koca ve il yönetimiyle görüştükten sonra istifa ettiğini açıkladı. İstifasını telefonla aradığı yönetim kurulu üyelerine bildiren Sektioğlu, parti teşkilatındaki mesai arkadaşlarına da istifasını mesaj atarak bildirdi. Ahmet Sektioğlu istifasına gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösterdi.

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