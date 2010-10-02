-AK PARTİ VE MHP ARASINDA "SURE"Lİ ATIŞMA IĞDIR (A.A) - 02.10.2010 - MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın, Ani Harabeleri'nde cuma namazı kılan MHP'lilere yönelik ''Maun suresini de okumaları'' önerisine, ''Egemen Bağış, Maide Suresi'nin 51. ayetini okusun, aynaya baksın'' sözleriyle karşılık verdi. Şandır yaptığı açıklamada, Bağış'ın, MHP'lilerin Ani Harabeleri'nde cuma namazı kılmasıyla ilgili olarak ''MHP yönetiminin namaz kılması, dua etmesi olumlu bir gelişme, iyi bir başlangıç. Hazır başlamışken kendilerine tavsiye ederim, Maun suresini de okusunlar. Orada dikkat etmeleri gereken bazı uyarılar var'' şeklinde açıklama yapmasını uygun bulmadıklarını ifade etti. Maide Suresi'nin 51. ayetinde, ''Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudur. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o, onlardan olur'' ifadelerine yer verildiğini belirten Şandır, ''Egemen Bağış, Maide Suresi'nin 51. ayetini okusun, aynaya baksın'' dedi. Şandır, ''MHP'nin ibadetini tartmak, onun haddi değildir'' görüşünü dile getirdi. MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı da ''Dini istismar ederek, iktidara gelip, hala istismar edenlerin bir başkasını bu mealde suçlamaya hakkı yoktur'' diye konuştu.