T24 LogoT24 Logo
Politika

AK PARTİ VE CHP'LİLER BİR ARAYA GELDİ TBMM (A.A)

11 Temmuz 2011 13:25

-AK PARTİ VE CHP'LİLER BİR ARAYA GELDİ TBMM (A.A) - 11.07.2011 - AK Parti ve CHP yöneticileri, Mecliste yaşanan ''yemin krizini'' ele almak üzere bir araya geldi. TBMM Genel Kurulunda bugün yapılacak Hükümet programı üzerindeki görüşmeler öncesi iki parti yöneticilerinin görüşmesi saat 10.05'de başladı. Görüşmeye AK Parti'den Grup Başkanvekilleri Nurettin Canikli ve Ahmet Aydın ile Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek, CHP'den Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın katılıyor. AK Parti ve CHP heyeti, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in arabuluculuğunda geçen Cuma akşamı bir araya gelmiş, iki partinin karşılıklı önerileri genel başkanlara iletilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24