-AK PARTİ VE CHP'LİLER BİR ARAYA GELDİ TBMM (A.A) - 11.07.2011 - AK Parti ve CHP yöneticileri, Mecliste yaşanan ''yemin krizini'' ele almak üzere bir araya geldi. TBMM Genel Kurulunda bugün yapılacak Hükümet programı üzerindeki görüşmeler öncesi iki parti yöneticilerinin görüşmesi saat 10.05'de başladı. Görüşmeye AK Parti'den Grup Başkanvekilleri Nurettin Canikli ve Ahmet Aydın ile Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek, CHP'den Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın katılıyor. AK Parti ve CHP heyeti, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in arabuluculuğunda geçen Cuma akşamı bir araya gelmiş, iki partinin karşılıklı önerileri genel başkanlara iletilmişti.