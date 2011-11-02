-AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında gerginlik TBMM (A.A) - 02.11.2011 - TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ile CHP'li milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı, milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Verilen aradan sonra birleşim tekrar açıldı. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut'un söz verdiği CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, özür dilemek için kürsüye çıkan AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner'in, CHP grubuna hakaret ettiğini öne sürdü. Tarhan, şöyle konuştu: ''Bu kürsüyü, kutsal Meclisi borçlu olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına her fırsatta hakaret etmeyi alışkanlık haline getirmiş o zatı muhtemerin burada özür dilemesini beklerken, grubumuzu hedef alarak ''faşisminize asla teslim olmayacağız' demiştir. Kendisi ikinci kez bizden özür dilemelidir. Bu toplumda 'bitaraf olanların bertaraf olacağı tehdidini yapan o çağdışı zihniyetin ahfadı olan bir zatı muhteremin bize demokrasi dersi vermeye hakkı kesinlikle yoktur. Eğer siz faşizmi öğrenmek istiyorsanız, aynaya dönüp bakmanız gerekir. Bu ülkede korku imparatorluğunu kimin yarattığına... Dönüp kendinize bakmanız gerekir. Onun için CHP'nin adını ağzınıza alırken, faşizmle yanyana getirirken, iki kez düşünmeniz gerekir.'' AK Parti'li milletvekilleri Tarhan'ın bu sözlerini tepki gösterdi. -'''Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmış...''- Sataşma olduğu gerekçesiyle kürsüye gelen AK Parti Grup Başknavekili Mahir Ünal, açıldığı günden itibaren Meclisin çalışması için çabaladıklarını söyledi. Ünal, ''Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmış, kendisini bu Cumhuriyetin çocukları olarak gören ve bu Cumhuriyeti geleceğe taşımak için gecesini gündüzüne katan insanlara karşı bu tür bir ifadenin buraya taşınması ve burada bunu tartışılması doğru değil'' dedi. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce'nin dün, ''1930'da dünyada demokrasi vardı da Türkiye'de mi yoktu? Dünyada Hitler, Mussolini, Franko vardı'' dediğini ifade eden Ünal, ''Burada faşist diyen kim? Mussolini, Hitler kimdi? Mustafa Kemal Atatürk'ün demokrasi iradesi son derece açıktır. Atatürk'ün 1924 ve 1929'da çok partili hayata geçiş için verdiği mücadele açıktır ama 1935'te 27 sayfalık rapor getirip... AK Parti'nin yaptıklarını, cumhuriyete sahip çıkmasını kimse tartışamaz'' diye konuştu. -''(Özür dile) diye bağırdılar''- Kürsüye gelen Metiner, aradan önce sözüne açıklık getirmek isterken, CHP'lilerin ''kutsal'' diye tanımladıkları kürsüye doğru hareketlendiklerini ve hakaret ettiklerini, ''düşman ve hain'' dediklerini söyledi. Mehmet Metiner'in, ''Faşizm budur işte, ben bu faşizmden bahsettim. Hem düşünce, ifade özgürlüğünden bahsedeceksiniz hem de bir milletvekilinin...'' sözleri üzerine CHP'li milletvekilleri ''özür dile'' diye bağırdılar. Bunun üzerine Metiner, CHP'lilere, ''Ben özür dilemek için kürsüye çıkmış değilim. Burada benim kastettiğim Milli Şef, tek parti dönemidir, bunun da faşizm olduğunu siyaset bilimciler kabul etmektedir. İnce de dünyanın gidişatına uygun olarak Türkiye'de de tek parti olduğunu söylemişlerdir. Ben Ebedi Şef yerine Milli Şefi kastettim, Atatürk'le ve Cumhuriyetle bir sorunum yok. Hür ve eşit vatandaşları olan demokratik bir cumhuriyetten yanayım, her türlü faşizmde karşıyım'' karşılığını verdi. CHP'liler, Metiner'in konuşmasını tamamlamasının ardından tepkilerine, ''Özür dilesin'' diye bağırarak devam etti. -Gerginlik yaşandı- Bu sırada CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, ön sıralara doğru gelerek, ''Özür dilesin'' diye bağırdı. AK Parti sıralarından cevap verilmesi ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten'in eliyle ''gel gel'' işareti yapması üzerine, Öztürk ile bazı CHP'li milletvekilLeri AK Parti sıralarına doğru hareket etti. Ön sıralarda bulunan AK Parti'li milletvekillerinin de ayağa kalkarak hareketlenmeleri üzerine, CHP'liler ve AK Parti'liler arasındaki tartışma daha da büyüdü ve birbirlerinin üzerlerine yürüdüler. TBMM Başkanvekili Yakut, gerginliğin daha da büyümemesi için birleşime ara verdi. -Metiner ''faşist'' sözünü geri aldı- Aranın ardından TBMM Başkanvekili Yakut, Metiner'e tekrar söz verdi. Metiner, Mecliste hiç kimsenin hakaret etmeye, birbirini faşistlikle suçlamaya hakkı olmadığını belirterek, ''Maksadımı aşan ifadelerimden dolayı eğer CHP gurubunu rahatsız ettiysem, bu konuya açıklık getirmek için söz istedim. Faşizm lafı ağır kaçmış ise bu sözümü geri alıyorum'' dedi. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'ın, ''Ne Süleyman Demirel ne Bülent Ecevit ne Turgut Özal ne de diğerleri tek adam olmamıştır. Milletin tarihine hakaret etmek göreviniz değil. Sizden öncekileri 'tek adam yönetimi yapıyor' diye itham ettiniz, özür dilemeniz lazım'' sözleri üzerine tekrar söz alan Metiner, ''Zinhar kastımın o olmadığını beni tanıyan herkes bilir. Ben Atatürk'e laf etmedim hiç. İnönü'yü eleştirebilirim. Faşizmi geri aldım tahrike gerek yok'' dedi. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, bu sözleri üzerine Metiner'in bulunduğu yere doğru yürüdü. AK Parti'liler Erdoğdu'ya, ''gel gel'' diye seslendi. Erdoğdu'nun Metiner'e bağırması, CHP'liler tarafından engellendi. Erdoğdu Metiner'e, ''Sen kendi Başbakanından özür dile. Terbiyesiz herif'' diye bağırdı. Bahçekapılı da Erdoğdu'ya ''Sensin terbiyesiz'' diye seslendi.