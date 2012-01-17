-AK Parti ve CHP grup başkanvekilleri arasında tartışma TBMM (A.A) - 17.01.2012 - TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün geri gönderdiği, milletvekillerinin emekli aylıklarında düzenleme yapan yasanın ilgili maddesinin görüşülmesi sırasında, AK Parti ile CHP Grup Başkanvekilleri arasında ''önergeye imza atma'' tartışması yaşandı. İade edilen madde üzerinde BDP Grubu adına konuşan Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, daha önce olduğu gibi yine ret oyu kullanacaklarını söyledi. Hrant Dink davası kararına değinen Kaplan, ''5 yıllık yargılama sonunda örgüt yok, azmettiren yok, devlet içinde yönlendiren yok. 19 sanıktan sadece birine ceza verip diğerlerini aklamak, cinayetleri aklamaktan başka bir şey değil. Hrant Dink sıradan bir insan değildi'' diye konuştu. KCK operasyonlarını eleştiren Kaplan, ''KCK operasyonu, 'Kürtleri cezaevine koyma' operasyonudur'' dedi. -''Kimse zengin olmak için milletvekili olmaz''- CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, hiç kimsenin zengin olmak için milletvekili olmadığını söyledi. ''(Milletvekili olayım oradan edindiğim güçle de ticaretimi devam ettireyim) diyenler varsa, onları Allah'a havale ediyorum'' ifadelerini kullanan Kuşoğlu, milletvekilliğinin itibarla ve çalışmasıyla değerlendirilmesi gereken bir meslek olduğunu kaydetti. Kuşoğlu, ''Milletvekilliği zor bir iştir. Ücretinin, yaptığı işin bedelinin takdiri kolay değildir. Biz bu takdiri yapmakta zorlanırız ama iki de bir de kendi aylıklarımızı değiştiren yasayı gündeme getirmemizin, itibarımızı ayaklar altına almanın anlamı da yok'' diye konuştu. AK Parti Grubu adına konuşan Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, kamuoyunda, bir milletvekiline, sadece ''2 yıl görev yaptıktan sonra emekli aylığı bağlanıyor'' gibi bir algı olduğunu ancak bunun doğru olmadığını söyledi. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, milletin oylarıyla seçilen, denetim görevi yapmakla yükümlü milletvekillerinin, kendilerini halkın nezdinde savunmakta güçlük çektiğini kaydetti. Şandır, ''Milletvekillerine itibar kazandırmadan Meclise itibar kazandırmamız mümkün değil. 20 yıldır milletvekilliği yapanlar var. Her dönemde bu konu konuşulur ve sanki suç işleniyormuş gibi, gecenin bir yarısında bir önerge vererek milletvekili maaşlarına bir düzenleme yapmak için gayrete girilir. Yani aslında biz vatandaş nezdindeki tenkide bir anlamda zemin hazırlıyoruz'' dedi. ''Düzenleme ile ilgili oluşacak mutabakatın yanında olacaklarını'' belirttiklerini hatırlatan Şandır, ''Bu düzenlemeyi yaptık, ondan sonra kıyamet koptu. Sayın Cumhurbaşkanına saygı duyuyorum ama iktidar olarak doğru olanın bu olduğuna inanıyorsanız, bunu çıkartmanız gerekir'' diye konuştu. -''Ayrıldıktan sonra da sosyal sorumluluklar devam ediyor''- AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, bu düzenlemeyi, ''Geç kalınmış olsa da sorunun giderilmesine yönelik'' bir düzenleme olarak nitelendirdi. Milletvekillerinin görevden ayrıldıktan sonra da sosyal sorumluluklarının devam ettiğini belirten Şahin, ''Bu nedenle emekli milletvekillerinin özlük haklarında düzenleme yapılması gereği ortaya çıkmıştır'' dedi. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Meclisin, milletin ve kendisinin itibarını koruma gibi bir sorumluluğu olduğunu söyledi. ''Birileri bir düzenleme yapsın, benim imkanlarım gelişsin gibi yaklaşım doğu değil'' diyen Çelik, düzenleme konusunda gruplar arasında bir mutabakat oluşmadığını kaydetti. Çelik, ''Emekli olan milletvekilleri maaşları arasında farkılıklar vardı. Eski TBMM Başkanları arasında farklılıklar sözkonusuydu. Bu düzenlemeyle emekli milletvekilleri ile eski Meclis Başkanları arasındaki farklılık giderilmiş oldu. Emekli olmak için, 2 yıl bekleme şartı şu anda da var'' dedi. Partisinin madde üzerindeki önergesi hakkında konuşan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, iktidar partisinin başta mutabakat aradığı ancak daha sonra verilen önergeler ile bu mutabakatı aştığı bir düzenlemeyi görüştüklerini söyledi. CHP'nin, ''Yüzde 42 olan oranın yüzde 60'a çıkarılmasına'' ilişkin önergeye o gün 'hayır oyu verdiğini' iddia eden Özel, ''CHP, o günkü hayır oylarının arkasında durdu. O gün o önerge, yayın yapılmayan bir saatte kabul edilmişti'' diye konuştu. AK Parti'ye, ''CHP, oranın yüzde 60'a çıkmasına 'hayır' demesine rağmen, sanki CHP kendi önergenizi desteklemiş gibi konuşuyorsunuz'' diye seslenen Özel, CHP'nin yaptığı tek mutabakatın işçiler ve emeklilerle ilgili mutabakat olduğunu kaydetti. AK Parti Grup Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, ''Yalan söyleyen bu arkadaşı tebrik ediyorum'' diyerek, yerine geçen CHP'li Özel'in elini sıktı. AK Parti'li milletvekilleri bunu alkışlayarak karşıladı. -Canikli'den Şandır'a teşekkür- Sataşma olduğu gerekçesiyle söz isteyen AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, grup olarak, sözlerinin ve imzasının arkasında durdukları için Mehmet Şandır'a teşekkür etti. Canikli, ''Doğru ya da yanlış yapmış olabilirsiniz ama yetkili olarak görevlendirdiğiniz kişi imza atmış ise bunun arkasında durmanız gerekir. Bütün grupların mutabakatı vardı. İmza atmaya yetkili kişiler tarafından önergelere imza atılmadı mı? Orada imzaları bulunan arkadaşların grupları tarafından yetkilendirilmediğini söyleyebilir misiniz?'' diye konuştu. Bunun üzerine kürsüye gelen CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, ''O gün ne yaşanmışsa onu ifade edeceğim'' diyerek şöyle konuştu: ''Milletvekili maaşlarına yapılacak düzenleme konusunda en son Başkanlık Divanının arkasında bir toplantı yapıldı. Saat 15.30 sularıydı. Ben, Sayın Şandır, Sayın Canikli vardı, BDP'den var mıydı hatırlamıyorum. Söylediğim şudur: Milletvekili maaşlarının Cumhurbaşkanı maaşlarına endekslenmesi ama bu endeksleme yapılırken hiç bir artış yapılmaması, yani yüzde 42'ye 'evet', onun dışında artış getiren düzenlemeye 'hayır' dedim. Eski ve yeni Meclis Başkanları ile eski milletvekilleri arasındaki maaş farkının giderilmesine 'evet', bunun dışındakilerin hepsine 'hayır' dedim. Benim mutabakatım dışında bir başka mutabakat varsa bunu açıklamanızı rica ediyorum. Hiç bir kimseye bunun dışında bir talimat vermedim, söz söylemedim.'' -''CHP'nin görevlendirdiği kişi imzaladı''- Tekrar kürsüye gelen Canikli, bütün önergeleri, Başkanlık Divanı arkasında CHP'nin görevlendirdiği bir kişinin imzaladığını söyledi. Hamzaçebi ise CHP'nin o gün o yasaya ''hayır'' oyu verdiğini belirterek, ''O akşam AK Parti'den hangi grup başkanvekili, hangi telefon görüşmelerini yapmıştır da bu önergeler hazırlanmıştır, onun açıklanmasını istiyorum'' dedi. Yapılan oylamada CHP'nin önergesi kabul edilmezken, Cumhurbaşkanınca iade edilen madde kabul edildi. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, birleşimi yarın saat 13.00'de toplanmak üzere kapattı.