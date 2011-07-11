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Politika

AK PARTİ VE CHP GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ TBMM (A.A)

11 Temmuz 2011 16:21

-AK PARTİ VE CHP GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ TBMM (A.A) - 11.07.2011 - AK Parti ve CHP yöneticilerinin, Mecliste yaşanan ''yemin krizi'' konusundaki görüşmeleri sona erdi. CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, görüşmede ele alınan konular çerçevesinde, yaşanan sorunun çözümüne yönelik bir metin hazırlandığını bildirdi. Hamzaçebi, bu metnin genel başkanların onayına sunulacağını ve daha sonra yeniden bir araya geleceklerini söyledi.  TBMM Genel Kurulunda bugün yapılacak hükümet programı üzerindeki görüşmeler öncesinde, iki parti temsilcilerinin görüşmesi saat 10.00'da başlamıştı.  Yaklaşık üç saat süren görüşmeye AK Parti'den Grup Başkanvekilleri Nurettin Canikli ve Ahmet Aydın ile Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek, CHP'den Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın katıldı.

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