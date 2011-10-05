-AK Parti ve BDP görüşmesi 10 Ekim'de ANKARA (A.A) - 05.10.2011 - Yeni anayasa çalışmaları kapsamında AK Parti ve BDP heyetleri arasındaki görüşme 10 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Alınan bilgiye göre BDP, AK Parti'nin yeni anayasa çalışmaları kapsamındaki randevu talebine yanıt verdi. Buna göre, AK Parti ve BDP heyetleri 10 Ekim Pazartesi günü saat 14.00'de BDP genel merkezinde bir araya gelecek. AK Parti heyeti yeni anayasa çalışmaları kapsamında geçen hafta CHP ve MHP heyetleriyle de bir araya gelmişti.