'AK Parti ve BDP birlikte çalışıp partner olmalı'

T24

AKP İl Başkanı Halit Advan başkanlığında, yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Fahrettin Akyıl'ı makamında ziyaret etti.Daha önce Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Barosu ve Mazlumder'i ziyaret ettiklerini anlatan Başkan Advan, tüm STK'ları önemsediklerini, herkesle diyalog içinde olmayı amaçladıklarını belirterek, "Diyarbakır'da sivil toplum örgütlerinin rolü büyüktür. Bu nedenle sivil toplum örgütlerimiz ile birlik içerisinde BDP'li milletvekillerinin yeni anayasa sürecine dahil edilmesi için hep birlikte büyük çaba göstermemiz gerekmektedir" dedi.Kürt sorunun Türkiye'nin önünde bir engel olduğunu ifade eden AKP İl Başkanı Halit Avdan, bir çok Kürt çevresinden de benzer görüşlerin yükseldiğini hatırlatarak, "Hepsinin ortak görüşü şudur; Kürt sorunu çözüme kavuşturulmalıdır. Bu konuda toplumun tüm kesimleri el ele vermek zorundadır. Elbette ki Cumhuriyet ile yaşıt bir sorunun hemen çözüme kavuşturulması beklenmemelidir ancak iyi niyetli çabaların bir an önce başlatılması gerekmektedir.Başta, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) olmak üzere tüm Kürt kesimleri ile diyaloğun geliştirilmesi ve sivil siyasetin önünün açılması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle tüm sorunların tartışılacağı ve çözüme kavuşturulacağı yer TBMM'dir. Karşılıklı ön yargılardan kurtularak, yeni ve sivil bir anayasanın hazırlanması, Kürt sorunu ve diğer yapısal sorunların çözümü konusunda iş birliğine ihtiyacımız var. Bu nedenle yeni anayasal çalışmalarda BDP'nin AKP ile birlikte çalışıp, partner olması gerekmektedir" şeklinde konuştu.