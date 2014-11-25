'AKP ülkeyi faşist diktatörlüğe sürüklüyor'

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında iç güvenlik reformunu eleştirerek, "Paket ile iktidar AK Emniyet'i kurma çabasına girdi" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşmelerine başlanması planlanan yeni yargı paketi ile iktidarın, yürütmeye uygun yargı yaratma çabası içine girdiğini savunarak, düzenlemeleri yasalaşması halinde Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini söyledi.

'AKP iktidarı yürütmeye uygun yargı yaratma çabasında'

DHA'nın haberine göre, Yeni yargı paketi üzerinden AK Parti hükümetini eleştiren Gök, "Bugün görüşeceğimiz Hakim ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile AKP iktidarı, yürütmeye uygun yargı yaratma çabası içindedir. Daha 6, 7 ay önce, o zaman ki AKP'nin ihtiyaçlarına göre tanzim edilmiş ve Meclis'ten bizim, bunu böyle yaparsanız yanlış yaparsınız dediğimiz halde geçirdikleri değişiklikleri, bugün kendi elleriyle tekrar değiştirerek, hukuk dünyamızı altüst eden, hukuktaki tüm kurulları ve kuralları bertaraf eden bir anlayışla, AKP çoğunluk diktasına güvenerek, Türkiye'deki yargıyı şekillendirmeye çalışıyor. Bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur" diye konuştu.

'Bu ülkede cemaatleri yaratan AKP'lilerdir'

Gök, yargı gibi önemli bir konudaki düzenlemelerin, devletin ilgili birimlerinde hazırlanmadan, birkaç milletvekili eliyle teklif olarak TBMM'ye sunulmasını da eleştirdi. Düzenleme ile Danıştay ve Yargıtay'a ağır darbe vurulmak istendiğini söyleyen Gök, "Bunun gerekçesi olarak da cemaatle hesaplaşmaktan bahsediyor AKP'liler. Bu ülkede cemaatleri yaratan varsa o da AKP'lilerdir. Kendileri önce aynaya bakmak suretiyle ne yarattıklarını görebilirler" ifadelerini kullandı.

'AKP yargısına güvenmiyoruz'

İktidarın isteklerine göre şekillenen kurumlar ve kuralların ülkeye adalet getiremeyeceğini ifade eden Gök, "Biz ne için AKP yargısına güvenelim? Yargıyı ele geçirme operasyonu adı altında AKP, kendi yargısını kurmak istediği kuralları, bugün bize dayatmak istiyor. Bunları elimizin tersiyle reddediyoruz. Biz AKP'nin yargısına güvenmiyoruz" dedi.

'AKP sivil darbe girişimi yapmak istiyor'

Yargıtay Başkanı Ali Alkan'ın açıklamalarına da değinen Gök, AK Parti'nin getirdiği düzenlemelere bizzat Yargıtay Başkanı'nın feryat ettiğini, görüşlerinin alınmadığını ve bu düzenlemelere ihtiyaçları olmadığını söylediğini ifade etti. Gök, sözlerini şöyle sürdürdü: "AKP'nin getirmek istediği bu teklif bütünüyle anayasa aykırıdır ve Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeden Meclis'e getirilmiştir. Aslında AKP sivil bir darbe girişimi yapmak istiyor. Bunun adı sivil darbedir. Toplumun köklü kuruluşlarını değiştirmeye, dönüştürmeye sayısal çoğunluğunuza güvenerek, kalkışarak toplumda bir konsensüs aramazsanız bunun adı sivil darbedir. Buna karşı tüm halkımızı uyarıyoruz. Biz CHP olarak etkili muhalefetimizi yapmaya devam edeceğiz."

'İktidar AK Emniyet'i kurma çabasında'

Konuşmasında iç güvenlik reformuna da değinen Gök, reform olarak sunulan paketin özgürlükleri yok eden, antidemokratik, kabul edilemez düzenlemeler içerdiğini ileri sürdü. Paket ile iktidarın, "AK Emniyet"i kurma çabasına girdiğini ileri süren Gök, jandarma ile ilgili düzenlemelerin de ülke güvenliği açısından riskler doğurduğunu savundu. Gök, Genelkurmay Başkanı'nın jandarma ile ilgili düzenlemeler hakkında ne düşündüğünü merak ettiklerini söyledi. Gök, silahlı kuvvetler içine siyasetin girmemesi gerektiğini vurgulayarak, getirilmek istenen düzenlemelerin bunun önünü açan vahim gelişmeler olduğunu dile getirdi.

'AK Parti ülkeyi faşist diktatörlüğe sürüklüyor'

"Bu uygulamalar darbe döneminde bile yapılmamıştır. Darbe dönemine rahmet okutacak teklifler, Meclis önünde bekliyor" diyen Gök, AK Parti'nin kendi çıkarlarına uyan düzenlemelerle ülkeyi faşist bir diktatörlüğe sürüklediğini ileri sürdü. Gök, açıklamalarının ardından gazetecilerin, yargı paketinin yasalaşması halinde Anayasa Mahkemesi'ne götürüp götürmeyecekleri sorusu üzerine, "Elbette. Zaten Anayasa'ya aykırı olduğunu ifade ettim. Tartışmasız bir şekilde elbette ki Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız" dedi