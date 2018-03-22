Ak Parti toplantı ofisine taşlı saldırı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesi, Umurlu Mahallesi\'ndeki Ak Parti Mahalle Toplantı Ofisi, dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından taşlı saldırıya uğradı.

Ak Parti Umurlu Mahallesi Toplantı Ofisi, dün gece taşlı saldırıya uğradı. Ofisin camları kırıldı. Olay, günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Polis olay yeri ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Olay yerinde binada kimsenin olmadığı öğrenilirken, polis, saldırgan veya saldırganların tespit edilip yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Ak Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaçtı da olay yerine giderek, bilgi aldı. Gülaçtı, \"Milli ve yerli ittifak, ülkemizde olduğu gibi, Efeler ilçesi Umurlu Mahallemizde de teveccüh buldu. Farklı partilerden Umurlu Mahallesi\'nde yapılan çalışmalar sonucu 50 kişiye rozet takma törenimizden çok kısa bir süre sonra bu saldırının gerçekleşmesi manidardır. Bu şehrin toprakları darbe mağduru, demokrasi şehidi Adnan Menderes\'i yetiştiren topraklardır. Hangi terör örgütü, hangi kendini bilmez, hangi kripto FETÖ\'cular ise sözüm onlaradır. Hiçbir baskı, hiçbir tehdit bizleri kutlu dava yürüyüşümüzden vazgeçiremeyecektir. Hainlere sözüm; Başaramayacaksınız\" dedi.



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