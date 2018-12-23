AK Parti Sözcüsü Çelik: Netenyahu, Cumhurbaşkanımızın insanlık adına uyarılarından çok rahatsız olmuş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu\'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Çelik, \"Netenyahu, Cumhurbaşkanımızın insanlık adına, mazlumlar adına yaptığı uyarılarından çok rahatsız olmuş. Rahatsız olmaya devam edecek, çünkü gerçekler susmayacak\" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu\'nun sözlerine tepki gösterdi. Netenyahu\'nun İsrail’de hakkında yürütülen soruşturmalarda dolandırıcılıkla suçlandığını belirten Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: \"Netenyahu, uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor, Cumhurbaşkanımıza ve ordumuza saldırarak gerçekleri örteceğini zannediyor. Kıbrıs konusunu gündeme getirerek Kuzey Kıbrıs’ta işgalci olduğumuzu söylemiş. Kendisine KKTC’nin yeryüzündeki en meşru davalardan birini temsil eden bir devlet olduğunu ve Türkiye’nin bu meşru davanın kararlı destekçisi ve garantörü olduğunu hatırlatırız. \'Türkiye’nin içinde ve dışındaki Kürt köylerindeki kadın ve çocuklara yapılan zulümler\' diye bir bahis açmış Netanyahu. Ülkemizdeki herkes birinci sınıf vatandaştır. \'Etnisite ve din temelli ulus devlet anlayışını\' savunan Netanyahu bunu anlayamaz. Kendi ülkesinde istemez.\"

\'TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI EN KARARLI MÜCADELEYİ BİZ VERİYORUZ\'

Paylaşımında, kadın ve çocukları öldüren terör örgütlerine karşı en kararlı mücadeleyi Türkiye\'nin verdiğini kaydeden Çelik, \"Ayrıca yakın coğrafyamızdaki terör örgütlerinin zulmünden kaçan herkese kucak açanın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki Türkiye olduğunu unutmasın Netenyahu. Bu coğrafyadan bakınca herşeyi net görüyoruz. Kadın ve çocukları öldüren terör örgütlerine kimlerin destek verdiğini net görüyoruz. Terör örgütleri konusunda kimin hangi sicile sahip olduğunu net görüyoruz. 2010 sonrası Türkiye ile ilişkilerinde sarsıntı yaşamasıyla birlikte Güney Kıbrıs Rum Kesimi\'ni keşfeden İsrail Hükümetinin kendi tarihi ile çelişen bu yönelimi Türkiye tarafından ibretle izlenmektedir. Türk ordusu ve güvenlik güçlerinin, kadın-çocuk ayrımı gözetmeksizin sivil vatandaşlarımıza ve Suriyeli mazlumlara yönelik terör eylemleri gerçekleştiren PKK hedeflerine yönelik düzenlediği operasyonların Netenyahu\'yu rahatsız etmesi manidardır. Netenyahu, Cumhurbaşkanımızın insanlık adına, mazlumlar adına yaptığı uyarılarından çok rahatsız olmuş. Rahatsız olmaya devam edecek, çünkü gerçekler susmayacak. Şunu unutmasın, Cumhurbaşkanımız her cümlesiyle mazlumlara umut olmaya, zalimleri rahatsız etmeye devam edecek. Cumhurbaşkanımız ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İsrail\'in mazlum Filistin halkına yönelik haksız eylemlerini ve uluslararası hukuku ihlal eden uygulamalarını her meşru zeminde dile getirmeye, mazlum Filistin halkının sözcüsü olmaya devam edecektir\" dedi.

Haber: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)