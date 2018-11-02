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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız ile Trump arasındaki son görüşmede karar verildi (1) 

Hakime TORUN/ANKARA (DHA)  - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,  MKYK toplantısı sonrasında basın açıklaması yaparak soruları yanıtladı

02 Kasım 2018 21:30

Hakime TORUN/ANKARA (DHA)  - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,  MKYK toplantısı sonrasında basın açıklaması yaparak soruları yanıtladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD ile olan yaptırımların karşılıklı olarak kaldırılmasına ilişkin bir soru üzerine  \"Müttefiklik ve aradaki tecrübeye yakışmayan bir karardı. Sonuç olarak karşılıklı olarak kaldırıldı. Bundan sonraki normalleşme için önemlidir. En son Cumhurbaşkanımız ile Başkan Trump arasında geçen telefon  görüşmesinde bunun eş zamanlı kaldırılmasına karar verilmiştir\" diye konuştu. 

\"KILIÇDAROĞLU\'NUN SÖYLEDİĞİ ŞEYİN GERÇEK HAYAT İLE BİR İLGİSİ YOK\" 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun İstanbul Havalimanı\'na yaptığı açıklamaları değerlendirmesi istenen Çelik, \"\'Bitmeyen Havalimanı\' diyor. Kılıçdaroğlu\'nun söylediği şeyin gerçek hayat ile bir ilgisi yok. Gerçeklikle ilişkisi kopmuş, gerçek değil. CHP\'de hiç bir şeyin değişmediğini görüyoruz.  Değişmemeye yeminli bir yapının karşımızda olduğunu bir kez daha görüyoruz. Siyasal genetiği itibariyle değişime karşı mücadele misyonu belirlemiş kendisine\" dedi. 

 


 

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